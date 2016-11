Ausgebüxte Hündin überlebt 13 Tage im Wald

Tiere sind manchmal echte Überlebenskünstler, wie eine Geschichte aus Morgenröthe-Rautenkranz beweist. Ein Drama mit Happy-End.

Von Tino Beyer

erschienen am 01.12.2016



Muldenhammer. Weihnachtliche Gefühle zum Ersten Advent bei Siegfried Beck und seiner Familie in Rautenkranz: Seine ausgebüxte Hündin Tessa kehrte heim - nach 13 Tagen im Wald. Ein Jagdpächter brachte die siebenjährige Welsh-Terrier-Hündin zurück, nachdem sie bei einem Spaziergang am 15. November in Rautenkranz ihrem Herrchen entwischt war. "Es hatte eigentlich niemand mehr daran geglaubt", erzählt Siegfried Beck. Umso größer die Freude und das Erstaunen, als Tessa wieder auftauchte - "ohne eine Blessur und mopsfidel", wie ihr Herrchen berichtet.

Vorausgegangen waren eine riesige Suchaktion und Tage des Bangens. Nachdem die Hündin verschwunden war, hatte Siegfried Beck Freunde und Bekannte für die Suche mobilisiert. "Sechs Mann waren im Wald unterwegs, die Forstschule wusste Bescheid, der Briefträger", zählt er auf. Von Sachsengrund bis Carlsfeld wurden Flugblätter aufgehängt, eine Suchanzeige in der "Freien Presse" geschaltet, bei Facebook auf das Tier aufmerksam gemacht - alles vergebens. Tessa blieb verschwunden und mit jedem Tag sank die Hoffnung, sie jemals wieder zu sehen. Es waren schmerzhafte Momente für die Becks. "Ein Hund ist schließlich ein Familien- mitglied", sagt Siegfried Beck.

Die Suche nach dem geliebten Tier hatte sich im Ort herumgesprochen, viele Mitmenschen hätten Anteil genommen, sagt der Mann aus Rautenkranz. Nachdem Tessa dann wieder aufgetaucht war, verbreitete sich die frohe Kunde wie ein Lauffeuer im Dorf, sagt Siegfried Beck und klingt immer noch ganz überwältigt. Er will sich bedanken für jegliche Unterstützung - und noch etwas ist ihm wichtig: Er will mit seiner Geschichte Tierfreunden Mut machen, die Ähnliches erleben. Man könne es sich mitunter kaum vorstellen, wie lange doch Tiere auch in der freien Natur überleben können.

Es war übrigens nicht der erste "Ausflug" der wilden Tessa. Voriges Jahr war sie schon einmal weg. Da fand sie Siegfried Beck an der Sommerrodelbahn in Eibenstock wieder. "Das war allerdings noch am selben Tag", erzählt er - und will sich eine dritte Suchaktion lieber nicht vorstellen.