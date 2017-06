Auto überschlägt sich - zwei Personen schwer verletzt

erschienen am 17.06.2017



Oelsnitz. Bei einem Unfall auf der Hofer Straße in Oelsnitz sind am Freitagnachmittag zwei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam der Citroen eines 64-Jährigen in einer langezogenen Linkskurve nach rechts auf den unbefestigten Randstreifen ab, überschlug sich und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer und seine 62-jährige Beifahrerin mussten stationär im Helios Klinikum Plauen aufgenommen werden.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5500 Euro. (fp)