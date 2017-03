Autobahnpolizisten retten Schwan

erschienen am 20.03.2017



Oelsnitz OT Taltitz. Eine Streife des Autobahnpolizeireviers Reichenbach hat am Sonntag einen Schwan gerettet und ihn zurück zur Talsperre Pirk gebracht.

Den Angaben zufolge war die Polizei am Sonntagvormittag informiert worden, dass sich auf dem A-72-Parkplatz der Raststätte Vogtland Süd ein vermutlich verletzter Schwan befindet. Vor Ort stellte sich heraus, dass das Tier unverletzt war. Da es sich nicht vom Raststättenareal verjagen ließ, fing schließlich eine Polizeimeisterin den Schwan ein.

Anschließend brachten Beamte ihn per Streifenwagen zur nahe gelegenen Talsperre Pirk und entließen ihn am Strand in die Freiheit. An der Raststätte ließ er sich bislang nicht mehr blicken, teilten die Polizisten mit. (fp)