Bad Brambach behält seine Sparkasse

Arzt weg, Apotheke weg, folgt als drittes die Bank? Das Kreditinstitut dementiert einen bevorstehenden Rückzug aus dem Kurort. Ein Kunde hatte genau das befürchtet - nachdem er gleich dreimal in die Röhre geschaut hatte.

Von Ronny Hager

erschienen am 17.02.2017



Bad Brambach. Ist die Sparkasse Vogtland so bedürftig, dass Bad Brambacher Bürger ihr jetzt einen Stempel schenken müssen? Diese Vermutung beschlich Manfred Mootz, im Ort und der Umgebung als Turmwärter und guter Geist vom Kapellenberg bekannt. Als Abgeordneter für die CDU berichtete er im Gemeinderat öffentlich, was er vergeblich in der örtlichen Sparkassenfiliale an der Badstraße versucht hatte: Sich eine Überweisung abstempeln zu lassen, einen großen Geldschein wechseln sowie Silbermünzen kaufen. Drei Vorhaben, null Erfolg. Zurück blieb ein ratloser Manfred Mootz - und seine schlimme Vermutung: "Kein Arzt mehr, keine Apotheke. Es scheint kein Ende in Sicht. Das nächste scheint die Sparkasse zu sein. Da erkenne ich deutliche Absetzbewegungen", meinte er. Davon könne keine Rede sein, kontert Anja Stein, die Sprecherin der Sparkasse Vogtland. Aber der Reihe nach: Was wird mit der Filiale, und warum ging hier weder das eine, noch das zweite und das dritte?

Die Filiale: Sie bleibt, versichert die Sprecherin. "Sicherlich werden wir auch in Zukunft Auslastung und Nachfrage unserer Filialen bewerten. Aktuell sind aber für keinen unserer Standorte Änderungen geplant", betont Anja Stein. Heißt: Es bleibt in Bad Brambach bei der Öffnung dienstags und freitags für den Kundenverkehr, rund um die Uhr nutzbaren Automaten sowie persönlichen Beratungsterminen, die montags bis freitags möglich sind.

Stempel auf der Überweisung: Damit wollte Manfred Mootz einen Nachweis, dass er die Überweisung abgegeben hat. Die Sparkassen-Mitarbeiterin konnte damit nicht dienen: Sie habe keinen Stempel mehr, so die Auskunft laut Manfred Mootz. Es funktioniert damit aber generell anders, klärt die Sparkassen-Sprecherin auf. "Überweisungsbelege beziehungsweise die entsprechenden Durchschläge werden bereits seit längerer Zeit nicht mehr abgestempelt. Als Nachweis einer Buchung gilt der Kontoauszug. Ein Überweisungsbeleg ist hierfür auch abgestempelt nicht mehr ausreichend", informiert Anja Stein, warum die Sparkasse Vogtland so verfährt.

Silbermünzen-Kauf: Die wollte Manfred Mootz als Geschenk erwerben. Dazu Anja Stein: Silbermünzen können über alle Filialen gekauft und Bestellungen bei Mitarbeitern abgegeben werden - aber die Münzen seien nicht überall vorrätig. Gegen Gebühr könnten sich Kunden diese zusenden lassen oder sie nach Bestellung in der Filiale abholen.

500-Euro-Schein wechseln: Damit ist der Bad Brambacher ebenfalls gescheitert. "Sie habe kein Bargeld", so die Auskunft laut Manfred Mootz. Er musste diese Antwort erst mal sacken lassen: Diese Bank nimmt das "offizielle Zahlungsmittel der Bundesrepublik" nicht an. Die Erklärung von Anja Stein: "Unsere Filiale in Bad Brambach ist eine kleine Geschäftsstelle. Gerade für diese gelten besondere Sicherheitsbedingungen: Zum Schutz von Kunden und Mitarbeitern haben unsere Mitarbeiter hier keinen direkten Zugriff auf Bargeld, außer Münzen, und handhaben Ein- und Auszahlungen über die vorhandene Selbstbedienungstechnik. Ein direkter Wechsel von Bargeld ist daher nicht möglich. Hierzu verweisen wir auf unsere größeren Filialen in Adorf und Bad Elster", sagt die Sparkassensprecherin.

Die Folgen: Nach drei nicht geklappten Vorhaben erhielt Manfred Mootz noch als guten Rat mit auf dem Weg, zum Online-Banking zu wechseln. Das kam aber bei dem Bad Brambacher gar nicht gut an. "Die wollen die Leute aus der Filiale raushaben", mutmaßt der Gemeinderat - und danach hieße es womöglich, die Zweigstelle lohne sich nicht mehr. Manfred Mootz wollte es genau wissen, kämpfte sich nach Hinweis auf die Beschwerdestelle nach zwei Stunden zu einem Vorstandsmitglied der Sparkasse durch. Ergebnis war ein 20-Minuten-Gespräch. Anja Stein erklärt, der geschilderte Einzelfall sei ihr nicht bekannt.

Der Plan: Beim fehlenden Stempel wollte Manfred Mootz der Sparkasse schnell helfen. "Wir könnten ja einen kaufen und ihn feierlich übergeben, mit einem Blumenstrauß dazu", schlug er im Gemeinderat vor. Bad Brambach müsse sich keine Sorgen um seine Sparkasse machen, betont Anja Stein: Die Filiale bleibt.