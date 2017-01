Bad Brambach soll Test-Ort für führerloses Busfahren werden

Der Kurort will ebenso wie die Stadt Treuen der Vorreiter im Vogtland sein. Nahverkehrs-Chef Müller verriet nun einige Details.

Von Ronny Hager

erschienen am 27.01.2017



Bad Brambach/Treuen. Die Katze ist aus dem Sack: Bad Brambach will ganz vorn dabei sein, wenn der Vogtlandkreis die Idee von Bussen ohne Fahrer testen will. "Bad Brambach ist dabei, und auch Treuen ist willens", plauderte Thorsten Müller, der Geschäftsführer des Zweckverbandes Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), am Mittwochabend zur Sitzung des Bad Brambacher Gemeinderates aus. Den Namen des dritten Vogtland-Ortes, mit dem der ÖPNV verhandelt, verschweigt Müller indes eisern. Ihn zu offenbaren, würde dem Bürgermeister des Ortes vorgreifen, so Müller. Als der ÖPNV bekanntgab, dass er mit Fördermitteln aus einem Topf des Bundesverkehrsministeriums drei autonom gesteuerte Kleinbusse kaufen will, meldete sich flugs eine vierte Gemeinde aus dem Landkreis, die die Idee brennend interessiert, sagte Müller.

Alles keine fixe Idee, warb der Geschäftsführer im Kurort - sondern ein Ansatz, bei dem mehrere Partner mit im Boot sind. Auf der wissenschaftlichen Seite ist dies die Westsächsische Hochschule Zwickau, die sich sowohl um die Fahrzeugtechnik als auch die gesellschaftliche Akzeptanz des Modells kümmern soll. Ein weiterer Partner hat ein Büro in Oelsnitz, verriet Müller. Ob das Projekt ins Laufen kommt, ist indes ungewiss. "Technisch ist so ein Fahrzeug vom einen Tag auf den anderen fertig und kann fahren", so der Nahverkehrschef - andere Hürden, gerade rechtliche, seien weitaus höher.

Die Vogtländer orientieren sich am Vorbild der Schweizer Stadt Sitten, wo der Kleinbus Arma des französischen Herstellers Naya seit Mitte 2016 im Linienverkehr durch die Altstadt rollt - zu 80 Prozent durch Fußgängerzone, zu 20 Prozent auf offenen Straßen. Dieser Kleinbus kann 15 Passagiere aufnehmen, davon elf per Sitzplatz. Das Gefährt ortet mit Hilfe von Radar, Sensoren, GPS und Wegstreckenzähler. So ein Bus fährt nur innerorts mit maximal 20 km/h. "Der kann nicht Kilometer machen", betont Torsten Müller.

Für Bad Brambach hat der ÖPNV bereits ein Betriebskonzept aufgestellt. In einer Stunde werden in zwei Runden insgesamt zwölf Kilometer im Ort gedreht. Dabei sollen vom Bahnhof unter anderem Reha- Klinik, Kurzentrum, Festhalle, Ringstraße und Markt angesteuert werden. Bürgermeister Helmut Wolfram (CDU) findet die Idee "toll".

Während der ÖPNV mit führerlosen Bussen liebäugelt, holpert es mit dem Starttermin des Projekts Bürgerbus in Adorf, Bad Elster und Lengenfeld. Noch gibt es immer keine Einigkeit, wenn der losrollt. Müller: "Ich hoffe am 1. März"