Bares bald Rares im Kurzentrum

Geld abheben wird in Bad Elster zunehmend zum Problem - ein zentraler Geldautomat verschwindet in Kürze. Gäste und Einwohner kennen aber noch ein weiteres Ärgernis.

Von Steffen Adler

erschienen am 20.09.2016



Bad Elster. Da war es nur noch einer: Von einstmals vier Geldautomaten bleibt Bad Elster mit Beginn des nächsten Jahres nur noch jener der Sparkasse erhalten. Der Automat der Merkur-Bank an zentraler Stelle im Albertbad verschwindet zum Jahresende. Schon länger Geschichte sind die Möglichkeiten zum Geldabheben am Badeplatz (Sparkasse) und in der Johann-Christoph-Hilf-Straße (Raiffeisenbank). Vor allem für Gäste, von denen viele auf kurze Wege angewiesen sind, gestaltet sich die Bargeldversorgung somit zunehmend zum Problem.

Der Bürgermeister hebt bei dem Thema jedoch die Hände. "Als Stadt haben wir wenig Einfluss auf Unternehmen oder auch, was die Standorte der Banken betrifft", sagt Stadtchef Olaf Schlott (Unabhängige Bürgerschaft). "Nachdem es im Bereich der Sparkassen und Banken vogtlandweit schon einige strukturelle Veränderungen gab, habe ich nach Gesprächen mit der Sparkasse die Zusage erhalten, das der Standort der Filiale in Bad Elster soweit erst einmal erhalten bleibt." Nach Angaben der Sparkasse habe sich der früher am Badeplatz vorhandene Geldautomat nicht rentiert. "Ich denke aber auch, dass wir in Bad Elster für die rund 3700 Einwohner und 2800 Gästebetten trotzdem noch ganz gut ausgestattet sind", sagt Schlott.

Anders sieht das ein Gast. "Die Bargeldversorgung war vor einigen Jahren noch wesentlich besser", sagt Martin Witzmann, der bis 2012 in Bad Elster gewohnt hat, heute in Berlin lebt und öfter für einige Tage im Kurort verweilt. "Problematisch ist vor allem, dass einige Gewerbetreibende keine Bankkarten zur Bezahlung akzeptieren", fügt er an.

Aber nicht nur Schwierigkeiten mit der Bargeldbeschaffung gibt es im Elsteraner Zentrum. Altere Einwohner, Kurpatienten und Gäste beklagen, dass es im zentralen unteren Stadtteil so gut wie keine Einkaufsmöglichkeit für Lebensmittel gibt. "Es ist schon sehr beschwerlich und ärgerlich, wegen jeder Kleinigkeit, die ich zum täglichen Bedarf benötige, bis in den Edeka-Markt einkaufen gehen zu müssen", klagt Ludwig Leistner. Der 83-Jährige wohnt zentrumsnah, muss aber zum Einkaufen stets weit bergauf in den Edeka-Markt in der Hagerstraße laufen. Verbesserungspotenzial hat auch der Gewerbeverein erkannt, obwohl er die Stadt insgesamt als gut aufgestellt betrachtet. "Es ist sehr schwierig, im Zentrum einen kleineren Lebensmittelladen oder eine Drogerie anzusiedeln. Aber wir sind dafür jederzeit offen", sagt Vorsitzender Thomas Röh. Versuche habe es nach seinen Worten bereits gegeben. "Wir haben beispielsweise schon mal Drogeriemärkte kontaktiert, aber es war für alle wirtschaftlich uninteressant oder es halten sich die Geschäfte nicht, wie einige Erfahrungen zeigen", sagt er.

Verbesserungen erhoffen sich die Verantwortlichen von Bad Elster mit Inbetriebnahme eines Bürgerbusses. Dieser führe zu einer besseren Verkehrsanbindung für die Einwohner auch nach Adorf sowie innerhalb des Ortes, blickt Bürgermeister Olaf Schlott voraus. So würden die Bürger und Gäste durch die Haltstellen im Ort mit dem Bus den Edeka-Markt leichter erreichen. Haltestellen sind auch für die alters- gerechten Wohnblöcke am Kuhberg angedacht, sodass nach dem Einkauf ebenfalls der Bürgerbus genutzt werden kann.

Auf positive Effekte durch den Bürgerbus setzt ebenfalls Thomas Röh. Der Gewerbevereinsvorsitzende hat auch die Akzeptanz von Bankkarten im Blick. Er sagt: "In den Geschäften ist es fast überall möglich, ab 5 oder 10 Euro mit der EC-Karte zu bezahlen und das soll künftig auch noch etwas besser werden." Eine Möglichkeit, wonach Kunden in den örtlichen Geschäften mit Karte Geld abheben könnten, sieht er jedoch kaum. "Das ist nicht wirtschaftlich und für die Ladeninhaber auch sicherheitstechnisch bedenklich", sagt er.