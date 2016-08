BergmÃ¤nnische Weihe fÃ¼r Elsteraner Solebrunnenhaus

Bergmännische Weihe für Elsteraner Solebrunnenhaus

Die Förderung des Rohstoffs für die Elsteraner Soletherme gilt als Bergbau. Der Ort, an dem die Sole aus der Tiefe geholt wird, war gestern deshalb Schauplatz einer besonderen Zeremonie - inklusive einer schönen Panne.

Von Tino Beyer

erschienen am 27.08.2016



Bad Elster. Doppelt hält besser - und das gilt wohl auch für Schutzheilige. Denn die Heilige Barbara, der das Solebrunnenhaus von Bad Elster gestern bei einer feierlichen Weihe anvertraut wurde, gibt es als Figur im Staatsbad künftig gleich zweimal. Als Mini-Statue überreichte sie Sachsens Finanzminister Georg Unland (CDU) - nicht ahnend, dass die Schutzpatronin der Bergleute bereits als an der Wand hängende Figur enthüllt werden sollte. Sei's drum, meinte der katholische Pfarrer von Bad Elster, Günther Eichholz, schmunzelnd. "Schaden wird es sicher nicht." Eichholz nahm die Weihe gemeinsam mit seinem evangelischen Amtsbruder Gunther Geipel vor.

Es war ein würdiger Rahmen gestern Nachmittag mit allem, was eine bergmännische Zeremonie ausmacht. Neben den Geistlichen waren Bergleute aufmarschiert, gemeinsam wurde das Steigerlied angestimmt und ein Schnaps gehoben. 170 Gäste - Teilnehmer des 1. Fachsymposiums zur Bad Elsteraner Thermalsole - verfolgten aber nicht nur die Feier. Sie durften auch einen Blick ins Innere des 2,3 Millionen Euro teuren Solebrunnenhauses werfen. Die Sole wird dort aus 1200 Meter Tiefe nach oben befördert. Ein Tanklaster bringt das 42 Grad warme Gemisch aus einem fossilen Urmeer zweimal pro Woche in die nahe Soletherme. Dabei muss die Sole gut gewärmt werden. Unter 20 Grad darf sie niemals abkühlen, sonst kristallisiert sie.

Die Soletherme eröffnet, das neue Hotel in Betrieb, das Solebrunnenhaus geweiht: Ist damit erst einmal ein Schlusspunkt für Bad Elster gesetzt? Mitnichten, sagt Georg Unland. "Wir stehen am Anfang", so der Minister, der ganz in seinem Element war. Denn als ehemaliger Rektor der Bergakademie Freiberg ist er eng mit dem Thema vertraut. Gerade die Forschung um die medizinische Wirkung der Sole stehe noch am Anfang. "Vor allem in dieser extrem hohen Konzentration." Das sei weltweit einmalig, schwärmte Unland. Er nahm sich deshalb gestern den ganzen Tag für Bad Elster und die Sole Zeit. Auch als Geste, wie er sagte. "Ich stehe zur Region."