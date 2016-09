Bergwerkschef hat keine Angst vor dicken Brocken

Die Vogtland Kultur GmbH soll neu aufgestellt werden. Wie beeinflusst diese Unsicherheit den Alltag der Einrichtungen? Ein Besuch am Schneckenstein.

Von Thorald Meisel

erschienen am 07.09.2016



Schneckenstein. Für Steffen Gerisch beginnt der Arbeitstag im Schaubergwerk "Grube Tannenberg" stets mit dem Melken der Ziegen vom Freigehege. "Für die Milch habe ich einen Abnehmer, der daraus Käse herstellt", erzählt er.

Das tägliche Ritual ist neben einem Hauch vogtländischer Bergmannstradition Alltag am Schneckenstein. Das Schaubergwerk gehört zu den sieben Einrichtungen im Vogtland, die von der Kultur GmbH betrieben werden. Die vom Kreistag im Mai beschlossenen Kürzungen sehen vor, dass die Gesellschaft als Betreiber von Kultureinrichtungen neu aufgestellt wird.

Jürgen Mann (Freie Wähler), der Bürgermeister von Muldenhammer, hatte im Mai erklärt, dass eine finanzielle Beteiligung am Schaubergwerk von der Gemeinde nicht zu stemmen sei, schon gar nicht eine Übernahme der Einrichtung in kommunale Trägerschaft.

"Über die Zukunft wird derzeit diskutiert. Es gibt Pläne, aber viel kann man derzeit noch nicht sagen. Der Betrieb läuft erst einmal weitgehend normal weiter", macht Gerisch deutlich. Auf die Entscheidungen des Kreistages und die Diskussion um die Zukunft der Kultur GmbH wird er nach eigenen Worten bei den Führungen nur selten von Besuchern angesprochen. Zwei Jahrzehnte ist Gerisch der Chef am Schneckenstein und hat schon manches Grummeln erlebt, nicht nur im Berg. Er weiß um das touristische Potenzial des Gebietes. Mit seiner Erfahrung und seinem Wissen strahlt er in diesen Tagen Optimismus aus - und baut dabei auch weiter auf Muldenhammer als Partner.

Für Gerisch und seine Mitarbeiter heißt der Alltag, dass nach dem Melken der Ziegen und dem Versorgen des Damwilds die Führungen für die Besucher beginnen. Und die kommen zahlreich. In der Topaswelt mit Besucherbergwerk, dem Vogtländisch-böhmischen Mineralienzentrum und dem Schneckenstein-Felsen waren es in den ersten sieben Monaten mehr als 15.000 Besucher - ein Plus gegenüber 2015 von rund 1600. Allein für gestern Mittag hatte sich eine 60-köpfige Gruppe angemeldet. Für die erste Führung, die 10 Uhr begann, trafen 9.30 Uhr die ersten Teilnehmer ein. Sie kamen aus Meißen und Berlin.

Der Mylauer Fleischer Volker Otto lässt übrigens weiter seine Salami im Berg reifen, in Kürze kommen auch die ersten Weihnachtsstollen der Bäckerei Wunderlich. Die sind inzwischen ein Markenzeichen geworden und werden bis in die USA und nach Australien verschickt. Und in der Adventszeit stehen wieder die Mettenschichten an. Wenn Steffen Gerisch erzählt, dann hat man das Gefühl, dass bei ihm die Tradition eine Zukunft hat.

www.schneckenstein.de