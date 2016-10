Betreuung in Adorfer Kitas wird teurer

Die Stadt legt nun einen festen Prozentsatz der Betriebskosten auf Eltern um. Bauchschmerzen hat mancher Rat aber weiter.

Von Ronny Hager

erschienen am 19.10.2016



Adorf. Tiefer in die Tasche greifen müssen ab 1. November Eltern, die ihr Kind in Krippe, Kindergarten oder Hort in Adorf betreuen lassen. Das hat der Stadtrat einstimmig beschlossen. Am stärksten wirkt sich dies in der Krippe aus. Die tägliche Neun-Stunden-Betreuung steigt von 170 auf 197 Euro im Monat. Für den Vollzeitplatz im Kindergarten werden 101 Euro (bisher 95) fällig, für den im Hort 61 (bisher 55). Die Krippen-Gebühr war erst 2015, die anderen Sätze 2o04 erhöht worden.

Der größte Kostentreiber ist der veränderte Personalschlüssel - weniger Kinder pro Erzieher. Das wirkt sich vor allem ab nächstem Jahr extrem in der Krippe aus. Hinzu kommen Lohnerhöhungen, zudem stiegen die Sachkosten in den vergangenen Jahren im Durchschnitt jährlich um sechs Prozent. Zwar trug die Stadt den größten Teil der Mehrkosten, so Bürgermeister Rico Schmidt (SPD). Aber auch der städtische Anteil wird vom Steuerzahler und damit den Eltern finanziert, erinnerte Sebastian Brand (CDU). "Die große Politik muss sich überlegen, ob diese Regelung es fördert, dass mehr Kinder geboren werden, wenn das immer wieder steigt", äußerte er große Zweifel am bundesweiten Finanzierungsmodell. "Ich finde das persönlich nicht in Ordnung", betonte Kay Burmeister (SPD), mit der Belastung der Eltern große Probleme zu haben.

Um nicht jedes Jahr neu über die Elternbeiträge beschließen zu müssen, wechselt Adorf auf ein Modell, mit dem Markneukirchen laut Bürgermeister Andreas Rubner (parteilos) seit Längerem gute Erfahrungen machte: Immer zur Jahresmitte werden die Elternbeiträge aufgrund der Betriebskosten neu festgestellt und öffentlich bekannt gemacht. Der feste Satz beträgt in der Krippe 21,5 Prozent der Betriebskosten, im Kindergarten 23 und im Hort 24 Prozent. Damit liegt Adorf unter den Mittelwerten, die gesetzlich festgelegt sind. Der Vorschlag für diese Lösung kam im Hauptausschuss des Stadtrates. "Wir müssen aber weiter hinterfragen, warum welche Kosten wie gestiegen sind", plädierte Mariechen Bang (CDU), das Thema weiter regelmäßig wieder auf die Tagesordnung zu setzen. "Die Erhöhung ist unangenehm, aber wir tragen sie mit", so Frank Jäger (Freie Wähler).

Die Stadt hält an ihren bisherigen Ermäßigungen bei Elternbeiträgen für Alleinerziehende und Geschwisterkinder fest. Allein bei Letzteren profitieren 38 Prozent der Kinder, sagte Schmidt. Der Bürgermeister setzt auf eine weitere Entwicklung beim Reizthema Kita-Gebühren. "Es werden immer mehr Unternehmen, die die Elternbeiträge für ihre Mitarbeiter übernehmen, einige als Zuschuss, einige sogar voll. Ich denke, das ist ein wichtiges Zeichen aus der Wirtschaft", so der Rathaus-Chef.