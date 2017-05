Betrunkener BMW-Fahrer landet nach drei Unfällen im Krankenhaus

erschienen am 17.05.2017



Markneukirchen/Wohlhausen. Ein betrunkener Autofahrer hat am Dienstagnachmittag im Vogtland drei Unfälle verursacht und musste schließlich mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kam der 52-Jährige auf der Bundesstraße 283 in Richtung Zwota in Höhe der Tankstelle mit seinem BMW von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Kurz darauf streifte er einen entgegenkommenden Suzuki, wobei dessen Außenspiegel zu Bruch ging. Wieder setzte er seine Fahrt unerlaubt in Richtung Zwota fort. Dort wendete er und fuhr zurück in Richtung Markneukirchen. An der Zufahrt Gewerbepark stieß er mit einem entgegenkommenden Lkw Mercedes Kipper zusammen.

Der 52-Jährige wurde in seinem völlig demolierten Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Schwer verletzt wurde er ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,82 Promille. Der 47-jährige Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden summiert sich nach Polizeiangaben auf insgesamt 26.500 Euro. Die Bundesstraße war mehr als drei Stunden voll gesperrt. (fp)