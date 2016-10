BroschÃ¼re erinnert an Grenz-Aussiedlungen

Broschüre erinnert an Grenz-Aussiedlungen

erschienen am 05.10.2016



Oelsnitz (dpa/sn) - Mit einer Broschüre soll an verschwundene Orte im ehemaligen DDR-Grenzbereich erinnert werden. Die 70-seitige Arbeit versteht sich als Anfang, wie Initiator Eckardt Scharf aus Oelsnitz (Vogtlandkreis) sagt. Noch immer sei unklar, wie viele Menschen dabei allein im sächsischen Teil ihre Heimat verloren. Darin sind alle Dörfer und Siedlungen aufgelistet, die durch den Grenzbau bis in die 1970er Jahre verschwanden. Die untersuchten 43 Kilometer der ehemaligen Westgrenze liegen im Vogtlandkreis. Scharf forscht seit Jahren zur früheren Grenzregion, in der ab 1952 Zwangsaussiedlungen stattfanden.