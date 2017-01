Catgut will Export deutlich steigern

Die Vereinten Nationen, Südafrika, Iran: Der Hersteller von chirurgischem Nahtmaterial aus Markneukirchen hat zuletzt vielversprechende Kontakte im Ausland geknüpft. Aber auch im Inland laufen die Geschäfte.

Von Tino Beyer

erschienen am 06.01.2017



Markneukirchen. Die Markneukirchener Catgut GmbH strebt einen deutlichen Ausbau des Exports an. Auf der Liste der potenziellen neuen Exportländer stehen Kuba, Südafrika und der Iran. Auch mit den Vereinten Nationen wurden zuletzt Kontakte geknüpft, sodass sich die Firma als jetzt bei der Uno registriertes Unternehmen an Ausschreibungen beteiligen darf. Darüber haben die Firmeninhaber Dieter Pfortner und Ines Riedel gestern Sachsens Sozialministerin Barbara Klepsch (CDU) bei ihrem Besuch in Markneukirchen informiert.

In 24 Länder weltweit liefert die Catgut GmbH aktuell chirurgische Nadeln und Nahtmaterial. Die Exportquote liegt bei 19 Prozent - und könnte angesichts der neuen Kontakte weiter steigen. Vor allem der Iran erweist sich nach dessen Öffnung als interessanter Markt. Bereits ein Krankenhaus arbeitet mit dem bei der Catgut GmbH hergestellten Nahtmaterial. Die Catgut-Tochter TNI im thüringischen Ichtershausen erhielt aus dem Iran einen Auftrag über 500.000 chirurgische Nadeln. "Das ist für uns eine enorme Größenordnung", sagt Dieter Pfortner. Kontakte bestehen zudem zu einem branchenähnlichen Unternehmen im Iran, das an einer Zusammenarbeit interessiert sei, so der Firmenchef. Barbara Klepsch zollte den Vogtländern Respekt. "Wenn nur ein Teil davon kommt, ist das schon ein Erfolg. Hut ab!", so die Ministerin.

Aber auch ohne den Export befindet sich das Unternehmen auf einem stabilen Wachstumskurs. Der Markneukirchener Betrieb erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Umsatz von 8,1 Millionen Euro, rund eine halbe Million Euro mehr als im Jahr davor. Die Anzahl der Mitarbeiter in Markneukirchen stieg um zwölf auf 88. Weitere 40 Beschäftigte arbeiten in Ichtershausen. Die thüringische Tochter setzt rund 1,1 Millionen Euro um. Besonders stolz ist Dieter Pfortner und seine Mannschaft, dass dort voriges Jahr erstmals in der 20-jährigen Firmenzugehörigkeit eine "schwarze Null" unter dem Strich stand. Man habe die Qualität stabilisiert und damit große Kunden zurückgewinnen können, so Pfortner, der die Catgut GmbH vor anderthalb Jahren übernommen hat und sich jetzt schrittweise aus dem Tagesgeschäft zurückziehen will. Mit Beginn des neuen Jahres sind Tochter Ines Riedel und deren Mann Heiko Riedel alleinige Geschäftsführer.

In Deutschland beliefert die Firma rund 1700 Kunden, darunter 362 Krankenhäuser. Im Vogtland arbeiten auch die Paracelsus-Kliniken sowie das Klinikum Obergöltzsch mit Nahtmaterial aus Markneukirchen.