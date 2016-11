Chevrolet-Fahrer mit 102 km/h in Arnoldsgrün gestoppt

erschienen am 21.11.2016



Schöneck OT Arnoldsgrün. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Oelsnitzer Straße in Arnoldsgrün ist am Sonntag ein Chevrolet-Fahrer mit 102 km/h gestoppt worden. Ihn erwarten laut Polizei 200 Euro Strafe, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

Von 409 kontrollierten Fahrzeugen waren den Angaben nach bei erlaubten 50 km/h 53 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. (fp)