Countdown lÃ¤uft fÃ¼r ersten Abriss im Oelsnitzer Neubaugebiet

Countdown läuft für ersten Abriss im Oelsnitzer Neubaugebiet

Abbruch-Premiere in der Stadt: Ein Block fällt. Aufgrund des hohen Leerstandes soll es nicht der letzte Abriss sein.

Von Tino Beyer

erschienen am 14.10.2016



Oelsnitz. Seit Jahren wird bereits darüber gesprochen, jetzt ist der Abrissbagger in Sicht: Für den Block Otto-Riedel-Straße 55-61 in Oelsnitz schlägt Anfang des neuen Jahres das letzte Stündlein. Im ersten Quartal soll das Gebäude abgerissen werden, informiert Bernd Glaß, Geschäftsführer der Oelsnitzer Wohnungsbaugesellschaft (Oewog) auf Anfrage der "Freien Presse".

Noch in diesem Jahr soll die Ausschreibung für die 170.000 Euro teuren und vom Freistaat Sachsen geförderten Arbeiten erfolgen. Auch die praktischen Vorbereitungen für den Abbruch laufen bereits. "Versorgungsträger werden abgetrennt und umverlegt", sagt der Oewog-Geschäftsführer. Leergezogen ist der Block bereits seit Längerem. Das gilt noch nicht für das Gebäude Otto-Riedel-Straße mit den Hausnummern 45-53, das ebenfalls auf der Abrissliste steht. 2018 soll es soweit sein, so die Pläne des Großvermieters. 12 der 50 Wohnungen in diesem Block sind momentan noch bewohnt. "Wir haben mit allen Einzelgespräche geführt und entsprechende Wohnungswünsche aufgenommen", sagt Bernd Glaß. Er ist optimistisch, dass für alle akzeptable Lösungen gefunden werden.

Die Abrisse sind die für die Wohnungsbaugesellschaft unausweichlich. Ein hoher Leerstand drückt das kommunale Unternehmen. Wie Bernd Glaß erst kürzlich den Oelsnitzer Stadtrat informierte, stieg die Leerstandsquote im Jahr 2015 auf 19,8 Prozent. Ein Jahr davor waren es noch 17,7 Prozent. Mehr als 200 der 1063 Oewog-Wohnungen haben damit derzeit keinen Mieter. Etwa die Hälfte davon stuft das Unternehmen aufgrund des Sanierungszustandes als nicht oder schwer vermietungsfähig ein. Trotz der schwierigen Situation investiert die Oewog in ihren Bestand. Noch in diesem Jahr bekommen beispielsweise die Mieter der Mittelstraße 13-19 neue Wohnungseingangstüren.