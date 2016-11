Dachstuhlbrand in Adorf

erschienen am 29.11.2016



Adorf. Im Adorfer Ortsteil Remtengrün ist am Dienstagvormittag ein Brand in einem Einfamilienhaus am Unteren Weg ausgebrochen. Betroffen waren die Hauswand und der Dachstuhl. Die Feuerwehr kam zum Einsatz. Laut Polizei gab es keine Verletzten. Die Zwickauer Rettungsleitstelle hatte zunächst über eine verletzte Person berichtet.

Der Sachschaden ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. (fp)