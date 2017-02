Das Jahr des eisernen Besens: Fette Zeiten in Oelsnitz vorbei

Die Steuererhöhung ist erst der Anfang. Personal, Kultur, Häuser, Bauhof sind bald dran. Warum die Stadträte Druck machen.

Von Ronny Hager

erschienen am 10.02.2017



Oelsnitz. Es wird ungemütlich in Oelsnitz: Die am Mittwochabend mit 17 Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen beschlossenen Steuererhöhungen sind nur der Anfang. In weiteren Spar-Runden werden Personal, Kultur GmbH, Gebäude- und Liegenschaftsmanagement sowie Bauhof unter die Lupe kommen, kündigte Kämmerer Jens Günther an. Ziel: Die Aufgaben der Stadt sollen besser, effizienter, anders gestaltet werden. Höhere Grund- und Gewerbesteuern sollen bis zu 320.000 Euro in die Stadtkasse spülen. Nachdem die Stadt bereits eher "leise" beim Schuldendienst und Straßenlicht (hier 58.000 Euro seit 2014) sparte, kommen nun die "lauten", sichtbaren Themen dran, sagte der Finanzchef. "Wir müsse da ran, wo wir Einnahmen bringen", sagte Günther. Druck gibt es von den Stadträten.

Zu spät handelt die Stadt aus der Sicht mancher Stadträte - erst jetzt, da die Not groß ist. "Wir haben zwei Jahre verplempert und müssen jetzt Gas geben, damit wir zu Potte kommen", sagt Björn Fläschendräger (Freie Oelsnitzer Bürgerschaft). AfD- Politiker Ulrich Lupart rief auf, "wir müssen heilige Kühe angehen". Keine Abstriche will Waltraud Klarner (Die Linke) indes in manchen Bereichen: "Ich lege Wert darauf, dass in soziale Bereiche und Jugendarbeit die Zahlen so bleiben, wie sie sind".

Den Fahrplan gab CDU-Fraktionschefin Marion Schröder vor. "Wir haben die Steuern nicht erhöht, so lange es wir uns leisten konnten. Jetzt erhöhen wir moderat auf Mittelmaß. Andere Dinge werden die viel größeren Themen sein", sagte sie und forderte, das Thema "Personal ganz scharf unter die Lupe zu nehmen". Marion Schröder verlangte, für die Prüfung von Ein- und Ausgaben das ganze Jahr 2017 zu nutzen - und in diesem zu Entscheidungen zu kommen. Gegenwind halte sie aus, so die langgediente Abgeordnete. "Wir sind nicht angetreten, nur die schönen Seiten zu begleiten. Die liegen hinter uns. Ich bin nicht nur da, um mich lieb Kind zu machen beim Bürger und es abzumildern, sondern es auch dem Bürger ins Gesicht zu sagen", so Marion Schröder.

Bis 29. März soll Hauptamtsleiter Kai Peter den Stadträten ein Konzept zur Personalentwicklung vorlegen, erklärte Lupart. "Entweder kriegen wir Nägel mit Köpfen hin oder wir schieben das Problem vor uns her. Wenn uns ersteres nicht gelingt, können wir einpacken", formulierte Christoph Apitz, Luparts Kollege in der DSU-Fraktion. Er kritisierte, dass das Rathaus die Probleme zu lange ausgesessen habe. "Wir wissen seit zwei Jahren, dass wir handeln müssen, und es ist nichts gekommen. Der Bürger wird uns daran messen, was wir umgesetzt haben", so Apitz.

Öffentlich vorgestellt wird der Haushalt 2017 mit den neuen Steuerhebesätzen am 29. März. Am Mittwoch war er erst mal hinter verschlossener Tür Thema. Beschlossen werden soll der Etat am 10. Mai.