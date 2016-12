Das Wunder von Triebel

In der wieder erstehenden Ägidenkirche wird heute nach 42 Jahren wieder eine Christvesper gefeiert. Kaum einer glaubte daran.

Von Ronny Hager

erschienen am 24.12.2016



Triebel. Es schien das Ende zu sein, jener 5. Juli 1988. Im Gewittersturm dieses Dienstags stürzte der Turm der Triebeler Kirchenruine ein, zerschlug jahrhundertealte Mauern. Übrig blieb ein Trümmerfeld, welches zu betreten lebensgefährlich war. Das hier wieder am Vortag Jesu Geburt eine Christvesper gefeiert werden kann, schien Lichtjahre entfernt. "Nein, daran habe ich nicht geglaubt", sagt Gottfried Nitzsche, von 1987 bis 1997 Triebeler Pfarrer. Und doch ist es heute, 16 Uhr, soweit: Es findet eine Christvesper in der Ägidienkirche statt, die nach Jahren des Wiederaufbaus ihrer geplanten Fertigstellung 2018 entgegensieht.

Die letzte Feier des Weihnachtsfestes in der Triebeler Kirche ist genau 42 Jahre her. Denn schon Jahre vor dem Einsturz des Turmes war das Gotteshaus baupolizeilich gesperrt. Am 5. Oktober 1975 fand in der im Jahr 1380 urkundlich erwähnten Pfarrkirche der letzte Gottesdienst statt, danach ging wegen Baufälligkeit nichts mehr. Der barocke Kanzelaltar von Johann Nikolaus Knoll und die Chorempore wurden ausgebaut, auch die Eule-Orgel, die letztlich in die Schrottpresse kam. Der Turmeinsturz war nur das letzte Kapitel des Niedergangs. "Wir haben aufgeräumt und die Mauern gesichert. Mehr ging nicht, dann war bei der Gemeinde die Luft raus", erzählt Pfarrer Nitzsche, der als Ruheständler in Heinersgrün lebt. Gottesdienste, auch die zu Weihnachten, gab es fortan im Pfarrhaus. "Da war eine sehr drangvolle Enge", weiß Nitzsche. Neue Hoffnung kam auf, als im Jahr der 700. Wiederkehr der urkundlichen Ersterwähnung Triebels 2003 wieder Glockenklang vom Kirchberg erschallte, schließlich ab 2008 ein neuer Förderverein ans Werk ging, die Kirche wiederaufzubauen, mithin ein Wunder zu schaffen.

Zum zweiten Mal im Gebiet der Dreieinigkeits-Kirchgemeinde wird in gemeinsamer Kraftanstrengung eine Kirche gerettet - nach der Wiedersberger Michaeliskirche. "Eine Gemeinde, die Ortseinwohner für die Kirche, eine wunderbare Sache. Das ist beispielhaft und großartig", lobt der Geistliche. Adressat des Dankes ist nicht zuletzt Udo Seeger, Chef des Kirchenfördervereins und Motor unzähliger Arbeitseinsätze auf dem Kirchberg. Wenn er aus dem Fenster auf die in der Dunkelheit angestrahlte Kirche schaut, ist er zufrieden. "Es ist ein schönes Gefühl. Das ist das, was wir immer erreichen wollten", sagt der Diplom-Ingenieur über Erhalt, Wiederaufbau und Nutzung der Kirche. Ein Lektorenteam mit Sabine Frank, Kirsten Bahmann und Johannes Reichelt wird heute Nachmittag die Christvesper gestalten, die Kinder der Jungen Gemeinde dazu ein Krippenspiel aufführen. "Wir haben ein bissel eingeheizt. Sonst ist es ein Eiskeller", sagt Seeger. Am Vorabend des vierten Advent war schon die erste Kirchbergweihnacht an gleicher Stelle auf großes Interesse gestoßen, etwa 300 Besucher kamen.

Die Christvesper findet vor dem neuen Kreuz statt, welches seit Ende Mai die Kirche ziert. Gerhard Wally (77), Wahl-Vogtländer mit Wurzeln in Niederösterreich, hat den Korpus nach Anregungen Südtiroler Meister geschnitzt, das tragende Kreuz dazu fertigte Zimmermeister Andreas Hüttner aus Bobenneukirchen.

Nach der Winterpause geht es 2017 mit den Arbeitseinsätzen für die Komplettierung der Kirche weiter. Es geht um den Plattenbelag für das Schiff, Elektroanlage und Dacheindeckung, erzählt Udo Seeger. 2018, 30 Jahre nach dem Turmeinsturz, soll das Wunder Wahrheit werden und die Kirche fertig sein.