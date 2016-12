Debatte um Innenstadt-Klo: Stilles Örtchen künftig kostenlos

Die öffentlichen Toiletten an der Rückseite des Oelsnitzer Rathauses sind alles andere als einladend. Das ist jedoch nicht der Grund, weshalb die Stadt dort kein Geld mehr verlangt.

Von Tino Beyer

erschienen am 30.12.2016



Oelsnitz. Für die Benutzung der öffentlichen Toiletten am Oelsnitzer Rathaus erhebt die Stadt künftig keine Gebühren mehr. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Bislang mussten dort 30 Cent in ein Schließsystem eingeworfen werden. Die verschlossenen Türen hätten jedoch immer wieder Randalierer angezogen, die versuchten, die Türen mit Gewalt zu öffnen. Der dabei entstandene Sachschaden habe die Einnahmen bei weitem überstiegen, so der Oelsnitzer Hauptamtsleiter Kai Peter. "Wir wollen die Türen deshalb auflassen, damit der Vandalismus aufhört."

Um die Gebühren zu streichen, brachte der Rat eine neue Satzung auf den Weg. Ebenfalls Teil des Papiers: die Möglichkeit, Zeitgenossen zu bestrafen, die sich auf dem stillen Örtchen danebenbenehmen. "Wir müssen es aber auch kontrollieren", mahnte Ulrich Lupart (AfD) und bezeichnete den Zustand der Toiletten als "beschämend". Andere Stadträte schlugen in dieselbe Kerbe. "Wir müssen dort grundsätzlich etwas verändern", forderte beispielsweise Klaus Dietzsch (DSU). Das sieht auch die Stadverwaltung so, macht aber gleichzeitig wenig Hoffnung auf Verbesserung. "Die Toiletten sind in einem schlechten Zustand. Grundreparatur und Instandsetzung sind jedoch aufgrund der Haushaltslage nicht möglich", heißt es in der Beschlussvorlage des Rates.

Und falls doch irgendwann Geld da wäre? "Es gibt noch keine weiteren Überlegungen", sagte Oberbürgermeister Mario Horn (CDU). Die im Sommer diskutierte Idee, eine öffentliche Toilette direkt auf dem Markt zu bauen, hält er jedoch für abwegig. "Das gibt kein schönes Bild", ist der Stadtchef überzeugt.

Ob mit oder ohne Gebühren: Viele Oelsnitzer machen um das öffentliche Klo ohnehin einen Bogen. Geschäftsinhaber wissen davon ein Lied zu singen. Zur Not erlauben manche ihren Kunden auch schon mal, die Ladentoilette zu nutzen.