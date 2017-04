Debatte um neues Baugebiet: Grüne Wiese kontra Stadtkern

Am Oelsnitzer Stadtrand ist ein neuer Standort für Häuslebauer in Sicht. Die Stadt will so Familien halten. Das historische Stadtgebiet blute damit jedoch weiter aus, hält ein Ratsmitglied entgegen - und fordert neue Wege.

Von Tino Beyer

erschienen am 20.04.2017



Oelsnitz. Noch ist nichts spruchreif, geredet wird in der Oelsnitzer Kommunalpolitik darüber jedoch bereits viel: Die Stadt will einen neuen Standort für Einfamilienhäuser anbieten. Es handelt sich um eine 1,7 Hektar große Fläche entlang der Straße Zum Raschauer Grund am Stadtrand. Zwischen 20 und 30 Häuser könnten dort neu entstehen. Das Areal ist bereits als Baugebiet ausgewiesen. Was fehlt, ist die weitere Gliederung des Gebietes durch eine zusätzliche Straße, weil Bauflächen sonst zu schmal würden. Selber tätig werden will die Stadt nicht, es würden Alternativen gesucht, sagt Stadtbaumeisterin Kerstin Zollfrank.

Einen Zeitplan nennt die Rathaus-Bauchefin nicht. Oelsnitz wird sich jedoch beeilen müssen, damit Bauwillige nicht anderswo Nägel mit Köpfen machen. "Die Nachfrage nach Bauland steigt", sagt Kerstin Zollfrank. Mails, Anrufe, persönliche Anfragen: Der Bau eines Einfamilienhauses sei auch in Oelsnitz derzeit für viele Familien ein Thema. Doch muss es dabei unbedingt ein Haus auf der grünen Wiese sein? Diese Frage hat Ratsmitglied Klaus Schumann (Linke) jetzt im Bauausschuss des Stadtrates aufgeworfen. "Es wäre nicht schön, wenn die Leute am Rand der Stadt im Eigenheim wohnen - und Oelsnitz fällt zusammen." Angesichts eines zunehmenden Leerstandes von Gebäuden im Stadtkern forderte er ein Baukonzept für die Stadt, finanzielle Anreize fürs Bauen im Bestand sowie eine Schärfung des Bewusstseins fürs Wohnen im Stadtkern. Kindergärten und Schulen seien da schließlich zu Fuß erreichbar, ein großer Vorteil angesichts der Probleme etwa bei der Schülerbeförderung. Schumann: "Die Leute ziehen aufs Dorf ins Grüne, und dann kommen sie nicht weg in die Schule."

Doch zieht dieses Argument, wenn jemand sich sein Traumhaus in den Kopf gesetzt hat? Eher nicht, glaubt Oberbürgermeister Mario Horn (CDU). "Viele junge Leute wollen bauen. Können sie das nicht, dann ziehen sie weg." Weit weg müssen sie sich nicht bewegen: Angesichts der Niedrigzinsen steht das Thema nahezu in allen Kommunen auf der Tagesordnung. Gerade erst wurde in Plauen der Spatenstich für ein neues Baugebiet gesetzt, obwohl sich die Stadt noch vor wenigen Jahren weitere Standorte außerhalb der Kernstadt selbst verboten hatte - aufgrund der schrumpfenden Einwohnerzahl und des damit verbundenen steigenden Wohnungsleerstandes.

Oelsnitz wird diese Entwicklung eher härter treffen als Plauen, davon gehen Fachleute aus. Daten zum Haus- und Wohnungsleerstand im Oelsnitzer Stadtkern gibt es jedoch nicht. Aber auch der Stadtbaumeisterin bleibt es nicht verborgen, dass es um viele Gebäude zunehmend düster aussieht. "Das tut schon weh", sagt Kerstin Zollfrank. Aber allein auf städtischer Ebene da gegenzusteuern, sei nahezu unmöglich.