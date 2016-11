Deponie: 4500-mal rollen Laster durch Bad Elster

Für die Beseitigung der Altlast an der Ascher Straße muss sich der Kurort ab Februar auf Belastungen einstellen. Aufatmen können hingegen die Einwohner eines Ortsteils.

Von Tino Beyer

erschienen am 25.11.2016



Bad Elster. Augen zu und durch: Mit dieser Devise hat der Stadtrat von Bad Elster am Mittwochabend das Verkehrskonzept für den Abtrag der ehemaligen Aschedeponie beschlossen. Das Kommunalparlament entschied sich dabei dafür, den kompletten Lkw-Verkehr - insgesamt rund 4500 An- und Abfahrten - über die Badstraße und damit durch das Kurviertel rollen zu lassen. Eine Alternativ-Variante, zumindest die Anfahrten zur früheren Deponie über Sohl zu führen, wurde nach intensiver Debatte verworfen.

70 Arbeitstage zwischen Februar und Mai sind für die Arbeiten veranschlagt. Vier Sattelzüge oder sechs Vierachser müssen die Baustelle pro Stunde verlassen, damit die 30.000 Kubikmeter Aushub im Zeitfenster abtransportiert werden können.

Die Sohler können damit aufatmen, hatten sie doch im Vorfeld der Entscheidung bereits ihre Sorgen zum Ausdruck gebracht. Letztlich teilte auch eine Mehrheit im Stadtrat die Meinung, dass die Straße zwischen Bad Elster und Sohl - eng, bergig und eher in einem schlechten Zustand - für Lkw-Verkehr dieser Größenordnung nicht ausgelegt ist. Eine weitere Unsicherheit stellt die Witterung dar. Sollten im Februar die Straßen rutschig sein, wäre die Variante Sohl so oder so hinfällig. Dann doch gleich mit der Badstraße planen, so der Tenor im Rat. Was zudem für die Strecke spricht: Sie ist vier Kilometer kürzer. Transportkosten in Höhe von 87.000 Euro werden damit eingespart.

Dem Kurviertel steht damit ein unruhiges Frühjahr ins Haus. Kathlen Ahnert und Martin Schwarzenberg (beide Freie Wähler) hätten es deshalb lieber gesehen, die Lkw-Ströme zu splitten. "Wir haben steigende Übernachtungszahlen", sagte Schwarzenberg und sprach sich dafür aus, die Mehrkosten im Sinne des "Kurort-Milieus" in Kauf zu nehmen - zumal ein Fachbüro die Transport-Variante über Sohl als möglich erachtet hatte.

Nach dem Votum für die Variante Badstraße gibt es weiteren Diskussionsbedarf. Gabriele Seifert (SPD) regte an, die Badstraße für die Dauer der Arbeiten wieder zur durchgängigen Vorfahrtsstraße zu machen. Bürgermeister Olaf Schlott (Unabhängige Bürgerschaft) will den Vorschlag mit den Behörden prüfen. "Wir können es nicht selbst entscheiden."

Weil die ehemalige Deponie das Grundwasser beeinträchtigt, wird sie komplett abgetragen. Der Aushub wird auf die Deponie Zobes gebracht und dort vor Beginn der Sanierung im Sommer 2017 mit eingebaut. Für die Rekultivierung des Areals in Bad Elster sind rund 15.000 Kubikmeter Bodenmaterial nötig, die die Laster jeweils auf ihrem Rückweg transportieren. Die Arbeiten kosten 2,6 Millionen Euro.