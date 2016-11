Der Klimawandel und die Suche nach dem Forst der Zukunft

Wetterextreme zeigen erste Auswirkungen auf die Wälder im oberen Vogtland. Fachleute suchen nach Lösungs- ansätzen. Problemlos verläuft der Waldumbau jedoch keineswegs.

Von Thorald Meisel

erschienen am 02.11.2016



Muldenhammer. Auch wenn sich die letzten Oktobertage sehr feucht zeigten, insgesamt war das Jahr 2016 bislang vielerorts zu trocken, konstatierte jetzt ZDF-Wetterexperte Benjamin Stöwe. Das trifft auch auf das obere Vogtland zu. 719 Liter Niederschlag je Quadratmeter registrierte die Wetterstation Morgenröthe-Rautenkranz in den ersten neun Monaten. Um das jährliche Mittel von etwa 1050 Litern zu erreichen, müsste es in den letzten drei Monaten des Jahres monatlich jeweils mehr als 100 Liter Niederschlag geben.

Dabei steht 2016, was die Niederschlagsmenge betrifft, gar nicht so schlecht da. 2015 war mit ganzen 734 Litern das trockenste Jahr seit 2007. Auch 2014 mit 870 und 2011 mit 826 Litern lagen ebenfalls deutlich unter dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Der Wechsel zwischen trockenen und feuchten Jahren ist teilweise enorm. 2007 war mit 1286 Litern eines der niederschlagsreichsten Jahre.

Diese Wetterextreme, Orkane oder Schneebruch haben weit- reichende Auswirkungen auf den Wald in Sachsen. Verschiedene Aspekte der fortschreitenden Klimaveränderung beginnen sich bereits in den Wäldern auszuwirken, und bedingen große Aufwendungen im Waldumbau, um den Wald der Zukunft zu formen.

Deshalb beobachtet der Sachsenforst im Rahmen eines internationalen Messprogramms bereits seit 1993 in Sachsengrund und sieben anderen Standorten in speziellen Dauerbeobachtungsflächen das chemische Waldklima - Waldsterben durch den "Böhmischen Nebel" - und mit 18 Stationen das meteorologische Waldklima. Das Kompetenzzentrum für Wald und Forstwirtschaft misst dabei Temperatur, Niederschlag, Windgeschwindigkeit sowie Nährstoffeinträge.

Die Ergebnisse der Untersuchungen sollen zeigen, welche Bäume jetzt gepflanzt werden müssen, damit sie in 100 bis 200 Jahren gefällt werden können. In solchen Zeitspannen muss die Forstwirtschaft seit Generationen denken.

Eine Diskussion, wie der Wald der Zukunft aussehen wird, läuft seit Jahren. Angestoßen hatte sie unter anderem Michael Künzel vom Naturpark Erzgebirge/Vogtland. Die riesigen dunklen Fichtenwälder des Vogtlandes, wie man sie heute kennt, werde es in absehbarer Zeit nicht mehr geben, hatte er 2013 gesagt. Grund dafür ist aus seiner Sicht der Klimawandel. In den nächsten Jahrzehnten werde es im oberen Vogtland wärmer und trockener. "In 50, spätestens in 100 Jahren wird die Fichte aus der Region verschwunden sein. Die Natur hat viel Zeit. Sie kennt Übergangsphasen von bis zu eintausend Jahren", erklärte Künzel.

Widerspruch kam damals von einem ebenfalls erfahrenen Forstmann, dem Klingenthaler Manfred Körner. Die Fichte werde aus dessen Sicht weiter der sogenannte Brotbaum des Vogtlandes bleiben. "Das wird auch unsere holzverarbeitende Industrie in 50 Jahren fordern." Zudem, so Körner, wisse niemand um den Fortgang der Klimaänderung, und man könne auch nicht vorhersagen, wie die Fichten darauf reagieren, denn die Natur stecke voller Geheimnisse.

Sachsenforst hat mit dem Waldumbau längst begonnen. Auf den Adorfer Flächen, die Stadt gehört zu den größten kommunalen Waldbesitzern im Vogtland, hat die Fichte noch einen Anteil von 77 Prozent. Die nächste Waldgeneration mit Rotbuchen, Weißtannen und verschiedenen Hartlaubhölzern ist bereits auf einer Fläche von 176 Hektar vorhanden. Allerdings läuft der Umbau nicht ohne Probleme. Die Höhenkiefer hat sich nicht wie erhofft entwickelt und bei der Esche tritt ein Pilzbefall auf. Generell gilt aber unter Forstleuten ein Mischwaldbestand als stabiler, er bietet auch besseren Schutz vor Schädlingen.