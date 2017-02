"Der Neubau war mehr als notwendig"

Romy Mothes, Leiterin der Raumfahrtausstellung in Morgenröthe-Rautenkranz, wünscht sich ein Raumfahrtcafé für die Besucher

erschienen am 10.02.2017



Der Verein Deutsche Raumfahrtausstellung in Morgenröthe-Rautenkranz feiert Jubiläum. Im Gespräch mit "Freie Presse" blickt Ausstellungsleiterin Romy Mothes auf die 25 vergangenen Jahre zurück. Über Höhen, Tiefen und Wünsche hat sich Christian Schubert mit der 52-Jährigen unterhalten.

Freie Presse: Frau Mothes, die Raumfahrtausstellung hat sich über die Jahre bundesweit zu einer der größten zum Thema Deutsche Raumfahrt entwickelt. Können Sie sich noch an die Anfänge erinnern?

Romy Mothes: Die Ausstellung gibt es schon seit 1979. Damals wurde im alten Bahnhofsgebäude über den Weltraumflug von Sigmund Jähn und die russische Raumfahrt ausgestellt. Der Rummel um Sigmund war damals enorm. Die Ausstellung, die zum Teil auch politisch geprägt war, lief bis zur Wende gut. Dann flaute das Interesse etwas ab. Man merkte schnell, dass sich etwas verändern muss, um die Schau am Leben zu erhalten.

Wie genau wurde das Problem gelöst beziehungsweise was wurde verändert?

Ein gewisser Zuspruch war ja dennoch da. Deshalb haben sich engagierte Leute zusammengesetzt, dazu gehörten auch Sigmund Jähn und Vertreter vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, und haben sich überlegt, wie man die Ausstellung in eine relativ sichere Zukunft führen kann. Es wurde ein neues Konzept entwickelt, das nicht mehr nur das Thema Sigmund Jähn behandelte, sondern die deutsche Raumfahrt an sich. Daraus ist im April 1992 der Trägerverein entstanden. Zu den Gründungsmitgliedern zählt auch Sigmund Jähn, ihm hat der Verein bis heute sehr viel zu verdanken.

Vor zehn Jahren gab es dann wieder einen entscheidenden Umbruch, der richtungsweisend war. Der Umzug in das damals neu gebaute und heutige Ausstellungshaus. Wie wichtig war dieser Schritt?

Der war mehr als notwendig. Denn das alte Gebäude entsprach nicht dem heutigen Standard. Es war zu klein, sehr eng und es gab keine Barrierefreiheit, Rollstuhlfahrer hatten keine Chance. Es waren einfach schwierige Bedingungen. Wir hatten, besonders auch unser ehemaliger Vereinsvorsitzender Konrad Stahl, viele Jahre für den Neubau gekämpft. Als Bürgermeister der Gemeinde hat er sich dafür richtig ins Zeug gelegt. Ohne dem Neubau würde es die Ausstellung heute nicht mehr geben.

Was hat der Umzug mit sich gebracht?

Die Besucherzahlen sind dadurch gestiegen. Wir liegen im Schnitt zwischen 50.000 und 55.000 im Jahr. Das ist, trotz der nicht ganz zentralen Lage von Morgenröthe-Rautenkranz, ein guter Wert. Viele Touristen, Schulklassen und Wanderer finden den Weg zu uns. Unsere Raumfahrttage können wir in diesem Haus besser umsetzen. Das Interesse daran ist immer riesig. Die Referenten aus dem In- und Ausland locken jedes Mal sehr viele Leute an. Auch Mitgliederzahlen sind gestiegen. Dem Verein gehören aktuell 250 Leute an.

Gibt es etwas, was Ihnen in den letzten Jahren besonders in Erinnerung geblieben ist?

Die Raumfahrttage sind schon immer ein Höhepunkt für unseren Verein. Bis heute kamen 70 Raumfahrer verschiedener Nationalitäten und weitere bedeutende Persönlichkeiten aus der internationalen Raumfahrt zu unseren Veranstaltungen. Zum 25-jährigen Flugjubiläum von Sigmund Jähn 2003 waren alle deutschen Raumfahrer da. Vor zwei Jahren hatten wir den deutschen Astronauten Alexander Gerst zu Gast. Er war nur wenige Monate zuvor im Weltall, deshalb war das Interesse so groß, dass nicht alle Leute zur Veranstaltung kommen konnten. Wenn solche Persönlichkeiten wie er zu uns kommen, zeigt das, dass wir mit unserer Arbeit einen guten Weg eingeschlagen haben.

Wie sehen Sie die Zukunft der Ausstellung? Gibt es Wünsche?

Wir haben uns stetig verbessert, sei es mit Veranstaltungen oder Sonderausstellungen. Daran gilt es weiterzuarbeiten. Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann eine Art Raumfahrt-Café, wo sich die Besucher auch einmal hinsetzen und sich etwas zu Essen kaufen können. Das fehlt uns hier leider sehr.