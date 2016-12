Der Schneckenstein übt eine magische Anziehungskraft aus

Das Interesse an der Bergbautradition des oberen Vogtlands ist ungebrochen. Das belegen die Besucherzahlen für 2016.

Von Thorald Meisel

erschienen am 31.12.2016



Schneckenstein. Auch nach allein 17 Mettenschichten in der Vorweihnachtszeit - von Feiertagsruhe zwischen Weihnachten und Neujahr konnte im Schaubergwerk "Grube Tannenberg" auf dem Schneckenstein keine Rede sein. Allein zur ersten Führung am Donnerstagvormittag waren es gut zwei Dutzend Gäste aus Dresden, Leipzig, Zwickau, Auerbach und Ludwigslust, die sich unter fachkundiger Führung von Denis Loos, dem Museumspädagogen der Einrichtung, auf den Weg in die Unterwelt machten.

Eine der Attraktionen ist seit diesem Jahr die Lichtschau am unter- irdischen See. Wechselnde Farben tauchen dabei den Hohlraum und den unterirdischen See in ein geheimnisvolles Licht, dabei scheint sich für den Betrachter auch das Gefühl für Raum und Zeit zu ändern. Finanziert wurde das Projekt durch die Vogtland Kultur GmbH. Installiert haben es Ronald Böhm, der Technische Leiter der Einrichtung, und René Schicketanz.

Bergwerkschef Steffen Gerisch kann dieser Tage zufrieden Rückschau halten. "Wir hatten bis Mittwoch im Besucherbergwerk, im Vogtländisch-böhmischen Mineralienzentrum und auf dem Schneckenstein-Felsen insgesamt 28.335 Besucher", zählte er zusammen. Im Vorjahr waren es 26.407 Gäste gewesen. "Seit Juli verzeichnen wir steigende Besucherzahlen", machte Gerisch deutlich. Auch die Sendung "Sagenhaftes Weihnachtsland", die in der Vorweihnachtszeit im MDR-Fernsehen lief, sorgte dafür, dass der Schneckenstein und seine Bergbauattraktionen wieder in Erinnerung gerufen wurden. Ins Schaubergwerk kamen knapp 1300 Besucher mehr, ins Mineralienzentrum gut 600.

Gerisch ist auch froh, dass sich die Wellen um die Kultur GmbH des Vogtlandkreises, zu der das Schaubergwerk gehört, geglättet haben. Für 2017 ist die Finanzierung der Einrichtung gesichert, auch mit Unterstützung durch die Gemeinde Muldenhammer. "Wir spüren, dass der Vogtlandkreis und die Gemeinde hinter uns stehen", sagt er.

Ein Höhepunkt im kommenden Jahr dürfte erneut die Mineralienbörse werden, die traditionell am Pfingstsonntag im Vogtländisch-böhmischen Mineralienzentrum stattfindet. Partner ist dabei wieder Steffen Pestel, der auch die Mineralienbörse in Oelsnitz organisiert.

"Wir setzen auch weiter auf die Zusammenarbeit mit den Schulen, um über Schaubergwerk und Mineralienzentrum auch heimatkundliche Themen zu vermitteln. Das ist auch auf spielerische Weise möglich, von der Schatzsuche bis zur Gesteinsbestimmung", zeigt Gerisch auf. Und er schaut auch schon in die Adventszeit 2017 voraus: "Wir haben bereits jetzt 800 Voranmeldungen für die Mettenschichten. Und - das gab es noch nie - sogar für 2018 liegen schon gut 100 Anmeldungen vor. Ich denke, diese Zahlen sprechen für sich." Am vergangenen Mittwoch wurde übrigens zum 30. Mal im Schaubergwerk ein Bund der Ehe besiegelt.

Geöffnet ist das Schaubergwerk in Schneckenstein wieder ab 3. Januar. Führungen gibt es jeweils 10 Uhr, 11.30 Uhr, 13 Uhr und 14.30 Uhr.