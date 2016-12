Die D-Mark lebt: In Klingenthal kann man damit noch bezahlen

Im Januar werden es 15 Jahre, dass in Deutschland der Euro eingeführt wurde. Aber auch die alte Währung ist noch gültig - beispielsweise beim Händler Horst Deglau.

Von Thorald Meisel

erschienen am 07.12.2016



Klingenthal. Der eine oder andere mag noch immer von der guten, alten D-Mark träumen - Horst Deglau aber hält die einst so begehrte "harte Währung" regelmäßig in den Händen. In seinem Klingenthaler Schreibwarengeschäft können Kunden weiterhin mit Scheinen und Münzen bezahlen - natürlich im offiziellen Umrechnungskurs 2:1 zum Euro. Daran hat sich auch fast 15 Jahre nach der Einführung des Euro nichts geändert.

"Der Umsatz in D-Mark ist im Laufe der Jahre logischerweise rückläufig, aber es kommen immer noch Kunden, die damit bezahlen. In diesem Jahr dürften insgesamt um die 3000 D-Mark zusammenkommen", erzählt der Inhaber.

Zum Vergleich: Allein im Weihnachtsgeschäft 2003 waren es rund 10.000 D-Mark. Viele Kunden kamen seinerzeit mit Sparbüchsen voller Kleingeld und Pfennigen. Allein einen Zentner Hartgeld brachte Deglau damals zum Umtausch in die Bundesbank, deren nächste Filiale sich in Chemnitz befindet.

Horst Deglau könnte inzwischen über seine Erfahrungen ein ganzes Buch schreiben, denn es hat sich längst über das Vogtland hinaus herumgesprochen, dass in Klingenthal nicht allein der Euro ein Zahlungsmittel ist.

Vieles an D-Mark werde bei Haushaltauflösungen gefunden, mitunter sei das Geld einst auch in Trauerkarten vergessen worden. "Manche Leute haben zudem ganze Münz-Sätze oder Sonderprägungen von 10-Mark-Stücken in der Erwartung gesammelt, sie könnten einmal wertvoll werden. Das ist aber nicht der Fall", sagt Deglau. Ein Kunde erzählte beispielsweise dem Klingenthaler Händler, dass er bei einem Urlaub auf Mallorca 100 D-Mark in eine Badehose gesteckt und dies dann vergessen hat. Erst einige Jahre später sei er wieder darauf gestoßen.

Bei den größten Beträgen, mit denen Kunden in D-Mark bezahlten, handelte es sich um 500er-Scheine. Davon hatte Deglau im Laufe der Zeit mehrere in der Kasse, den bislang letzten brachte vor sechs Jahren eine tschechische Kundin.

2010 schätzte die Deutscher Bundesbank, dass sich deutschlandweit noch rund 16 Milliarden D-Mark im Umlauf befänden. Angst vor einem Werteverfall brauchen die Eigentümer weiterhin nicht haben: Die Bundesbank muss D-Mark unbefristet und kostenlos annehmen.