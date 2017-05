Die Flussperlmuschel lebt: Die Rettungsaktion trägt Früchte

Vom Winzling zum Methusalem: In der Zuchtstation Raun erfuhren rund 150 Besucher Interessantes zu der bedrohten Art. Nicht alles wurde verraten.

Von Eckhard Sommer

erschienen am 22.05.2017



Raun. Selbst Augengläser nützen nichts. Die gerade einmal einen halben Millimeter großen Muscheln sind nur unter dem Mikroskop zu erkennen und das auch ausschließlich mit geschultem Blick. Thomas Thoß, Mitarbeiter in der Unteren Naturschutzbehörde des Vogtlandkreises, nimmt eine Pipette, trennt vorsichtig die Winzlinge von Sandkörnern und Schwebstoffen. Sie werden in einen kleinen Drahtbehälter gegeben und ins Bachbett gesetzt. Dort können sie sich entwickeln. Sie brauchen klares Wasser, kalk- und nährstoffarm, reich an Sauerstoff, schnellfließend und sommerkühl.

Interessant, was Thomas Thoß erklärte, und nicht nur Lutz Braun aus Markneukirchen und sein Enkel Ben staunten über dieses Wunder der Natur. In dem Zustand wie unter dem Mikroskop sind die Flussperlmuscheln schon groß im Vergleich zu ihrer Geburt. Als sie befruchtet wurden, maßen sie 0,05 Millimeter, setzten sich ab in den Kiemen von Forellen und lebten dort neun Monate parasitär. Diesen Wirt brauchen sie und sie sind nicht allein: Eine weibliche Flussperlmuschel gibt 18.000 bis 252.000 Eier ab, im Laufe des Lebens bis zu 200 Millionen. Jetzt, im Mai ist die Zeit, wenn Temperatur und Bachbett geeignet sind, platzt die Zyste und die Mini-Muschel fällt vom Wirt ab, gräbt sich im schlammfreien und kieseligen Untergrund ein. Nach ungefähr fünf Jahren misst sie zwei bis drei Zentimeter, kommt an die Oberfläche und verbleibt dort für den Rest ihres Lebens.

So verläuft das in der Natur und so war es schon zu Zeiten, als es in vogtländischen Bächen und Flüssen massenweise Flussperlmuscheln gab. Sie sind aber durch Veränderungen ihrer Lebensbedingungen extrem rar geworden. Um den Bestand wieder zu erhöhen und für eine Neuansiedlung wurde vor vier Jahren von der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt in der Nähe von Raun ein ehemaliger kleiner Bauernhof erworben, saniert und seitdem in Kooperation mit dem Vogtlandkreis als Zuchtstation für Flussperlmuscheln genutzt. Was dort passiert, wie die Weichtiere aufgezogen und später ausgesetzt werden, dass das Wasser in den Aufzuchttanks jeden Tag gefiltert wird, darüber konnte man sich am Samstag beim Tag der offenen Tür informieren. Unter anderem bei Thomas Findeis von der Unteren Naturschutzbehörde und Doreen Safar vom Förderverein Pfaffengut Plauen. Sie wusste zum Beispiel zu erzählen, dass vogtländische Flussperlmuscheln 80 bis 120 Jahre leben können, Artgenossen in Nordeuropa sogar bis zu 200 Jahre. Das lässt sich an Jahresstreifen - vergleichbar mit den Jahresringen bei Bäumen - ablesen. Wer dachte, dass er Flussperlmuscheln gleich vor Ort am Rauner Bach beobachten kann, sah sich getäuscht. Ihre Aussetzung erfolgt Gewässern und Standorten, die nicht bekannt gemacht werden. Doreen Safar erzählte von einer Aufzuchtstation in Bayern: Dort nahm man es mit dem Stillschweigen nicht genau, mit dem Ergebnis, dass - von wem und warum auch immer - 3000 Muscheln geklaut wurden.