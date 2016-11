Diebstahl während Veranstaltung in Musikhalle Markneukirchen

erschienen am 06.11.2016



Markneukirchen. Ein Unbekannter hat in der Musikhalle Markneukirchen während einer Veranstaltung am Samstagabend verschiedene persönliche Gegenstände, mehrere Werkzeugkoffer und anderes technisches Zubehör entwendet. Wie die Polizei mitteilte, gelangte der Mann durch eine Hintertür in das Gebäude und griff im Technikraum zu. Als ihn ein Mitarbeiter bei dem Diebstahl überraschte, stieß er diesen zur Seite und verließ das Gebäude. Vor der Musikhalle konnte er noch kurz aufgehalten werden, woraufhin er einen Teil der Beute zurückließ und davonrannte. Zum Diebesgut gehören Ausweisdokumente, Bargeld, Geldkarten und Fahrzeugschlüssel.

Der Täter ist etwa 1,80 Meter groß, 30 bis 40 Jahre alt und sprach mit Akzent Deutsch. Er soll ein südländisches Aussehen haben und trug einen Dreitagebart. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03741/140 zu melden. (fp)