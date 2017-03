Digital-Piano made in Adorf: Gewa tastet sich in erste Liga vor

Da staunten neugierige Schüler aus der Region: Der Musikinstrumenten-Spezialist punktet weltweit mit einem neu entwickelten Instrument. Auch weitere Neuerungen gibt es.

Von Eckhard Sommer

erschienen am 15.03.2017



Adorf. Das klingt gut: Mit einem Digital-Piano, jüngstes "Kreativkind" aus dem Hause Gewa, hat das vogtländische Unternehmen international für Aufsehen gesorgt. Weltfirmen wie Yamaha oder Roland stehen die Adorfer damit in nichts nach. Das erfuhren gestern Gymnasiasten, die im Rahmen der Woche der offenen Unternehmen den Betrieb besuchten. Jährlich werden 5000 Stück des Instruments hergestellt, die selbst den Markt in Fernost wegen des Qualitätssiegels Made in Germany erobern.

Die Erfolgsgeschichte Digital-Piano begann dabei alles andere als erfolgreich. Vor sechs Jahren wurde damit begonnen, diese Instrumente in China produzieren zu lassen, was sich nach den Worten von Produktmanager Dennis Pelz als "Bauchlandung mit Ansage" erwies. Deshalb entwickelte die Gewa vor zwei Jahren gemeinsam mit einem Partner aus Frankreich ein eigenes Instrument nach komplett neuer Technologie. Die notwendigen Leiterplatten kommen von Technisat in Schöneck. Das für klassische Musik spezialisierte Digital-Piano wurde so letztlich zu einem Erfolg.

Dass bei der Gewa Instrumente produziert werden, war nicht immer so. Ursprünglich wurden in der 1925 von Georg Walther gegründeten Firma Etuis und Taschen für Instrumente hergestellt. Das ist auch heute noch der Fall. Allerdings sind die Qualitätsansprüche gestiegen. Wie Produktionsmanager Werner Häcker erklärte, werden die Etuis ausschließlich in Handarbeit gefertigt. Als Material dienen Fiberglas, Karbon und Spezialfolien. Nach fünf Jahren Entwicklungszeit wurde in der Gewa die sogenannte Air-Technologie ausgetüftelt, für die spezielle Werkzeuge notwendig sind. Nach Etuis vorerst für Geigen und Celli werden bei der Gewa demnächst auch Etuis für Gitarren entstehen. Die Schüler staunten nicht schlecht, als sie von Uwe Prüßner erfuhren, dass die Firma für das neue Produktdesign bereits zweimal in Folge mit dem anerkannten Design-Preis "Red Dot Award" ausgezeichnet wurde. Höhepunkt des Rundgangs war neben dem Besuch der Abteilung Digital-Pianos eine Visite der Rubner-Werkstatt, wo Bässe, Celli und Geigen hergestellt beziehungsweise spielfertig gemacht werden.

Die Gymnasiasten nutzten die Woche des offenen Unternehmens in der Gewa, um den Kurs Vogtländischer Musikinstrumentenbau abzuschließen. Lehrer Enrico Weller: "Normalerweise fahren wir aus diesem Anlass zu einer Messe. Weil dieses Jahr kaum vogtländische Hersteller in Frankfurt ausstellen, sollen die Schüler ein modern und global agierendes Unternehmen aus der Region kennenlernen." Bereits am Montag war die Friedensschule Plauen zu Gast bei der Gewa, morgen ist es die Oberschule Oelsnitz.

Mit rund 250 Mitarbeitern ist die Gewa das größte Unternehmen in Adorf. Das Sortiment besteht aus über 40.000 Artikeln.