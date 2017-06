Doppel-Premiere beim Stadtfest: City-Springen und Kamerun-Lied

Dieses Wochenende war der Hit in Klingenthal: Ein früheres Gasthaus wurde musikalisch verewigt und am Rathaus hoben Nachwuchs-Adler ab. Erstmals zur Stadt-Sause - und nicht zum letzten Mal.

Von Eckhard Sommer

erschienen am 12.06.2017



Klingenthal. Welturaufführung bei der Wanderung zum Klingenthaler Stadtfest: Hoch droben am Kontrollpunkt "Kamerun" gab es nicht nur einen Stempel ins Wanderheft, dazu süße und deftige Brote und Getränke zur Stärkung, sondern auch eine singende-klingende Einlage. Die Idee dafür stammte von Marcus M. Doering: "Als ich gehört habe, dass das Wirtshaus 'Kamerun' auf der Strecke liegt, habe ich mir gedacht: Darüber müsste ich ein Lied schreiben." Er setzte sich vor drei Wochen mit Renate Pfaff zusammen. Sie ist die letzte Nachfahrin der früheren Wirtsleute und hatte viel zu erzählen: "Das 'Kamerun' wurde schon 1886 gebaut. 1927 wurde es von meinem Großvater Oswald Uebel für seinen Sohn Herbert, meinen Vater gekauft. Er und meine Mutter Elsa haben es bis 1974 betrieben."

Renate Pfaff erzählte, Marcus M. Doering hörte aufmerksam und notierte. Es entstand ein Lied über die Klingenthaler Wirtshaus-Legende: wie lustig und rund es dort immer zuging, von den Würsten mit Blut und dem einmaligen Kamerun-Käse, vom Bierfass, in dem jetzt Regen gesammelt wird, vom qualmenden Ofen in der Wirtsstube, vom Klavier, das für einen Groschen spielte, von meterhohem Schnee, von Hasen und Rehen, die hinterm Gartenzaun Futter fanden. Schöne Erinnerungen an eine Vergangenheit, die es längst nicht mehr gibt. Dennoch: Ein Ziel für Wanderer ist das "Kamerun" nach wie vor und die stimmten am Samstag lautstark in den Refrain ein, als Doering zur Ukulele griff und seine persönliche Liebeserklärung sang. Wie er danach sagte, soll diese Uraufführung Auftakt für eine Reihe von neuen Liedern sein, die er für touristische Veranstaltungen in der Region schreiben will. Unter anderem entstehen zurzeit Text und Melodie zum Schneckenstein. Doering: "Im nächsten Jahr wollen wir bei der Klingenthaler Wanderung das gemeinsame Singen größer aufziehen. Dann marschiere ich auch selbst mit. Diesmal hat es aus Zeitgründen nicht geklappt.

Noch vor einer Woche hatten die Zwotaer bei ihrer Wanderung die Brille auf, mieses Wetter sorgte für lange Gesichter. Am Samstag der Kontrast: herrlicher Sonnenschein. 404 Wanderer schnürten für eine der fünf Strecken die Schuhe. Für einen Teilnehmerrekord sorgte die 34. Klingenthaler Wanderung damit zwar nicht. Dennoch zeigte sich Peter Meisel vom Wandersportverein als Ausrichter nicht unzufrieden: "Ringsum gibt es so viele andere Veranstaltungen. Da haben es die Leute schwer, sich zu entscheiden."

Neben dem Kamerun-Lied gab es noch eine weitere Stadtfest-Premiere: Das Springen auf der extra erbauten Schanze am Rathaus. Neun Mädchen und Jungen - allesamt vom VSC - schrieben sich zum Festauftakt am Freitag in die Startliste ein und nutzten den Wettbewerb als Training für das gestrige Miniskifliegen und die Nordische Kombination. Kräftig angefeuert und zu Weiten bis zu neun Meter angestachelt, wurden sie von zahlreichen Schaulustigen. Bürgermeister Thomas Hennig (CDU) versprach, dass das Skispringen auch künftig zum Programm des Stadtfestes gehören soll und er selbst dann auch die Bretter unterschnallen will, "wenn ich es nicht im Rücken oder Knie habe..."

Ergebnisse Jungen: 1. Luis Laukner (18 Meter gesamt), 2. Ken Alex Sicker (17), 3. Luca Laukner (16), 4. Mark Zettl (14,5), 5. Elias Schröter (13), 6. Lenny Stahl (11), 7. Janek Paschold (9). Mädchen: 1. Sandra Müller (17), 2. Marit Lehmann (9).