Drei Top-Schauen offen: Krippen, Weihnachtsberge, Westspielzeug

Weihnachtszeit ist Ausstellungszeit im oberen Vogtland. Drei besonders sehenswerte haben am Wochenende eröffnet. Was gibt es zu sehen? "Freie Presse" war neugierig.

Von Thorald Meisel, Eckhard Sommer und Christian Schubert

erschienen am 28.11.2016



Klingenthal/Oelsnitz/Schöneck. Viele große und kleine Ausstellungen locken jedes Jahr im oberen Vogtland Tausende von Besuchern an. Drei besonders sehenswerte Schauen gibt es dieses Jahr. In Klingenthal sind Weihnachtsberge zu sehen, in Schöneck Krippen und "Westspielzeug" steht auf Schloss Voigtsberg in den Vitrinen.

Klingenthal: Ein Blickfang und viele Flaschen. Geschichte und Geschichten um die aus Böhmen nach Sachsen gekommenen Weihnachtsberge und die daraus entstanden Buckelbergwerke stehen im Mittelpunkt der Ausstellung im Klingenthaler Musik- und Wintersportmuseum Dr. Giers-Haus. Blickfang ist dabei ein 1923 in Heinrichsgrün/ Jindrichovice gebauter Weihnachtsberg, eine Leihabe für die Schau, und auch der Grund, warum Pfarrer Petr Fort aus Graslitz/Kraslice gemeinsam mit Bürgermeister Thomas Hennig (CDU) am Samstag die Ausstellung eröffnete. Interessant dürfte für viele Besucher sein, dass die vogtländischen "Geduldsflaschen" gut 70 Jahre älter sind als die Buddelschiffe. Die Flaschenwelten vom "Vuchtländischen Piepselzeichmaa" Hubert Gehlert aus Plauen waren schon zu Eröffnung ein Anziehungspunkt, vor allem das Modell der Vogtland-Arena. Am 28. Dezember wird es im Museum mit dem Schanzenmodell einen richtigen Springertag geben.

Schöneck: 50 Krippen aus Holz, Papier und Zinn. "Ich steh an Deiner Krippen hier..." - so lautet ein Vers des Heimatdichters Paul Gerhardt und darum dreht sich auch alles bei der diesjährigen Weihnachtsausstellung im Zigarren- und Heimatmuseum Schöneck. Gezeigt werden seit gestern rund 50 wunderschöne Kunstwerke, die zum überwiegenden Teil in Handarbeit zwischen 1880 und der Gegenwart gefertigt wurden. Die Krippen mit der Geburtsszene von Jesus Christus bestehen aus verschiedenen Materialien wie Holz, Papier und Zinn. Die Museumsbetreiber Angelika und Ulf Thiem haben sie für die Dauer der Schau als Leihgabe von befreundeten Sammlern und aus Museen der Region erhalten. Einige stammen aus dem eigenen Bestand.

Oelsnitz: Spielzeug und eine Rarität von Komiker Bernhard Hoëcker. "Das wollte ich auch! - Spielzeug aus dem Westen", so lautet die neue Winterausstellung auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz. Am Freitagabend wurde sie eröffnet. Die Schau zeigt mehrere hundert Exponate an Spielzeug aus den alten Bundesländern der vergangenen Jahrzehnte bis zur Wendezeit - unter anderem von Barbie-Puppen, über Marionetten bis hin zu alten Computer-Spielekonsolen, Brettspiele und Lego-Bauwerke. 31 Leihgeber aus dem gesamten Bundesgebiet stellten laut Museumsleiterin Manuela Tiersch ihre teilweise persönlichen Spielsachen zur Verfügung. Darunter ist auch ein Prominenter, der sich an der Ausstellung beteiligt. Der deutsche Schauspieler und Komiker Bernhard Hoëcker gab sein Plüschtier und einen selbst gestrickten Teddy her. "Er gibt damit etwas ganz persönliches von sich preis", sagt Manuela Tiersch. Die Ausstellung versteht sich als Gegenstück zur letztjährigen Schau: "Das hatte ich auch! - Spielzeug aus dem Osten" wurde gezeigt. Die jetzige Schau spiegelt teilweise die Zeit in der BRD bis Ende der 1980er Jahre wider, in der die Spielsachen hergestellt wurden. Zum Beispiel das Brettspiel "Glasnost", ein Spiel über Frieden und Verständigung zwischen der Sowjetunion und der westlichen Welt gehört dazu.