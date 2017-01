Drei wollen ins Herrenhaus

Am Sonntag in einer Woche wählt die Gemeinde Muldenhammer einen neuen Bürgermeister. Zur Wahl stehen Amtsinhaber Jürgen Mann (Freie Wähler), René Standke (AfD) und Wolfgang Schädlich (Einzelkandidat). "Freie Presse" stellt die drei Kandidaten vor.

Von Tino Beyer

erschienen am 25.01.2017



Muldenhammer. Rund 2500 Wahlberechtigte entscheiden am 5. Februar - dem Sonntag in einer Woche - wer künftig die Gemeinde Muldenhammer (3100 Einwohner) als Bürgermeister führt. Zur Wahl stehen Amtsinhaber Jürgen Mann (63, Freie Wähler), René Standke (48, AfD) und Wolfgang Schädlich (48, Einzelkandidat). Sollte im ersten Anlauf keiner der drei Bewerber die erforderliche absolute Mehrheit bekommen, gibt es am 26. Februar eine zweite Wahlrunde. Dann reicht die einfache Mehrheit.

Um die Kandidaten und ihre Vorschläge für die Zukunft der Gemeinde im direkten Vergleich erleben zu können, veranstaltet die "Freie Presse" am Freitag ein Bürgerforum in der Gaststätte "Frischhütte" in Morgenröthe-Rautenkranz. Beginn ist 18 Uhr. Dabei können Bürger auch Fragen stellen.

Die Gemeinde Muldenhammer wurde vor sieben Jahren mit der Vereinigung von Hammerbrücke, Morgenröthe-Rautenkranz und Tannenbergsthal gegründet. Jürgen Mann aus Hammerbrücke gewann die Wahl damals gegen Konrad Stahl aus Morgenröthe-Rautenkranz mit acht Stimmen Vorsprung.

Kommentar: Eine Wahl Die Bürger von Muldenhammer dürfen sich glücklich schätzen. Sie haben eine echte Wahl. Drei Kandidaten stehen bereit. Drei durchaus sehr unterschiedliche Persönlichkeiten bewerben sich um den Chefsessel im Herrenhaus von Tannenbergsthal. Das ist längst nicht selbstverständlich in diesen Zeiten, zumal in einer ländlichen Flächengemeinde abseits der großen Zentren. Eine Bürgermeisterwahl ist dabei aus Bürgersicht die entscheidende Wahl. Keine andere Wahl entscheidet so sehr darüber, ob es im eigenen Lebensumfeld voran geht, die Kommune auf der Stelle tritt oder gar abgehängt wird. Der Bürgermeister ist die entscheidende Figur, das beweisen Beispiele landauf, landab. Dieser Bedeutung gerecht wird eine intensive und faire Diskussion vorab und eine hohe Wahlbeteiligung. Also: Auf geht's, Muldenhammer!

Jürgen Mann: Kontinuität und Erfahrung Der 63-Jährige aus Hammerbrücke hat das Bürgermeister-Amt seit sieben Jahren inne. Er tritt für die Freien Wähler an. Wenn Jürgen Mann eine Bilanz unter seine siebenjährige Amtszeit zieht, dann ist dies auch die Bilanz eines Zusammenschlusses von drei einst selbstständigen Gemeinden. Und dabei ist der Bürgermeister von Muldenhammer mit sich und dem Ergebnis im Reinen. "Ich bin zufrieden mit dem, was wir erreicht haben", sagt er. "Ich habe mir sieben Jahre Mühe gegeben, dass kleine Bergvölkchen zu einen." Ob er das geschafft hat, mögen die Bürger für sich selbst beurteilen. Die "Papierform" spricht für den Bürgermeister. "Ende 2013 waren alle im Eingemeindungsvertrag vereinbarten Investitionen abgearbeitet", sagt er. Sämtliche freiwilligen Leistungen behält die Gemeinde unverändert aufrecht. Gleichzeitig sank die Verschuldung von 2,2 auf 1,1 Millionen Euro. Auch für das neue Jahr liegt ein ausgeglichener Haushalt vor. "Ich habe das nicht allein vollbracht", sagt Jürgen Mann. "Man braucht einen Gemeinderat, der mitzieht, ein gutes Miteinander und Vertrauen." Als Bürgermeister gibt er jedoch die Richtung vor. Und die lautet: Keine finanziellen Abenteuer, ehrlich sagen, was geht und was nicht. "Und da gilt es, Prioritäten zu setzen." Wenn Jürgen Mann über Ziele spricht, bleibt er "auf Sicht": Gebaut werden dieses Jahr beispielsweise die Kirchstraße in Hammerbrücke, zwei Brücken in Morgenröthe und Hammerbrücke, der Platz vorm Herrenhaus in Tannenbergsthal. Mit dem letzten Abriss eines Wohnblocks bringe die Gemeinde ihre Wohnungsbauvorhaben zu Ende. "Wir haben einen Block altersgerecht ausgebaut, er ist voll ausgelastet", zählt er auf. Großes Augenmerk will er auf den Erhalt der Infrastruktur legen. Straßen, die nach der Wende gebaut wurden, seien bereits wieder dran. Und auch das Thema schnelles Internet soll in den nächsten Jahren weiter eine Hauptrolle bei den Investitionen der Gemeinde spielen. Zwei Millionen Euro stehen bereit, um "weiße Flecken" verschwinden zu lassen. Jürgen Mann setzt auf eine kontinuierliche Weiterentwicklung von Muldenhammer. Um das zu schaffen, steht er mit seiner ganzen Erfahrung auch mit 63 Jahren noch einmal bereit. "Wenn ich gewählt werde, strebe ich die volle Amtszeit von sieben Jahren an." Jürgen Mann ist verheiratet, hat eine Tochter und drei Enkel. Der Elektromeister und studierte Elektrotechniker hat bis 2010 seine eigene Firma geführt, zeitweise zehn Mitarbeiter beschäftigt. Seit 1989 engagiert er sich durchgängig kommunalpolitisch. Bevor er Chef in Muldenhammer wurde, war er ehrenamtlicher Bürgermeister in Hammerbrücke. (tb)

René Standke: "Baustellen" gezielt anpacken Der 48-Jährige aus Rautenkranz geht als Mitglied der Alternative für Deutschland (AfD) ins Bürgermeisterrennen. Morgenröthe-Rautenkranz war für René Standke der Sehnsuchtsort seiner Kindheit. Aufgewachsen in Zwickau, das damals als "Ruß-Zwicke" berühmt-berüchtigt war, genoss er Freiheit und frische Luft im vogtländischen Waldgebiet. Hier auch zu leben, diesen Traum erfüllte er sich mit seiner Familie vor drei Jahren. Gemeinsam mit Lebensgefährtin Petra und dem gemeinsamen Sohn Constantin (4) zog er in die Gemeinde Muldenhammer. Urlaubsidylle ist das eine, der Blick des Bürgers das andere. René Standke sah Probleme und bei genauerem Hinsehen größere und kleinere "Baustellen" in allen Ortsteilen. Seine Erkenntnis: "Es muss sich etwas ändern." Vor allem die Amtsführung des Bürgermeisters gefällt ihm nicht. "Ich möchte ein Bürgermeister zum Anfassen sein", sagt er und spricht sich für mehr Kommunikation und mehr Offenheit aus. Gepaart mit Willen und Hartnäckigkeit, Eigenschaften seiner Person, könne man viel erreichen, ist sich der sportbegeisterte Geschäftsführer einer Zwickauer Internet-Dienstleistungsfirma sicher. "Dabei spielt meine parteipolitische Orientierung keine Rolle." Was will René Standke erreichen? Einen Schwerpunkt setzt er beim Thema Demografie. Viele ältere Menschen leben in der Gemeinde. "Es muss altersgerechter Wohnraum bei Absicherung einer ambulanten Betreuung geschaffen werden", sagt Standke. Er verfügt auf diesem Gebiet über Erfahrungen, arbeitet aktiv im Sächsischen Verband der Auftraggebergemeinschaften gemeinschaftliches Wohnen mit. Die Vereinigung macht sich für die Etablierung neuer Wohnformen stark, die zwischen einem eigenständigen Wohnen älterer Menschen und einem Platz im Heim liegen. Auch beim öffentlichen Nahverkehr will René Standke einen neuen Weg beschreiten. Er schlägt die Etablierung eines Bürgerbusses vor, der täglich alle Ortsteile ansteuert und gerade älteren Menschen eine gewisse Mobilität ermöglicht. Bürgerbus- Pilotprojekte sollen in Adorf und Bad Elster in Kürze starten. Neben den Älteren liegen ihm aber besonders die Kinder am Herzen. Nach den Turbulenzen der Vergangenheit will er die Kindereinrichtungen der Gemeinde wieder auf Kurs bringen. Steigenden Energiekosten bei der Bewirtschaftung von Sportstätten, die letztlich von den Einwohnern getragen werden, will René Standke entgegenwirken. Mit einfachen Lösungen könnten Kosten gedämpft werden, ist er überzeugt. Er steht bereits mit einer Fachfirma in Kontakt. Nach vorn bringen will er auch die Tourismus-Einrichtungen. Kenntnisse im Internet-Marketing wirft er dabei in die Waagschale. (tb)