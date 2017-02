Ein Bauernhof kennt keinen Winterschlaf

Im Museum Eubabrunn geht es nicht um Bilderbuchkulissen, sondern um Leben in solchen Häusern. Auch wenn das manchem wie ein Ausflug in ganz ferne Zeiten scheint.

Von Ronny Hager

erschienen am 21.02.2017



Eubabrunn. Dass ein Freilichtmuseum im Winter schläft, ist ungefähr so richtig wie der Glaube, dass ein Museum all das sammelt, was andere Leute daheim nicht mehr brauchen. Im Vogtländischen Freilichtmuseum Eubabrunn herrscht gerade jetzt jede Menge Leben. Die Ferienangebote für Kinder sind aber keine Zufallsprodukte - sie passen zum Anspruch des Museums. Das heißt: Der Winter ist die Zeit, in der es viel vorzubereiten galt, damit es dann lief, wenn alle wieder mehr raus konnten. Dazu: Tiere haben auch im Winter Hunger, müssen gepflegt, bisweilen kuriert werden.

Die heitere Fahrt mit der Ponykutsche stand bewusst erst am Ende des Ferienangebots - denn bevor das Pferd zieht, muss sich Mensch mit ihm beschäftigen: Füttern, striegeln, Hufe putzen... Solche Angebote gelten manchem als Beiwerk, doch für die Mitarbeiter des Eubabrunner Museums sind sie zentraler Teil ihrer Arbeit. Wer kennt schon noch aus eigenem Erleben, dass das Pferd vor den Pflug gespannt wurde? Wie war es in der Schule, als noch nicht interaktive Boards, sondern Griffel und Schiefertafel alltäglich waren? Was wuchs einst im Bauerngarten, wie war es in Zeiten, als nur die Früchte der Saison auf den Tisch kamen, nicht das überbordende Angebot des Supermarkts um die Ecke?

15 Jahre ist es dieses Jahr her, seit das Museum in die Regie des Fördervereins überging. Fast ebenso lange gibt es die Angebote, die unter dem Begriff Museumspädagogik zusammengefasst sind. Frühzeitig schrieb das Museum gezielt Schulen an. Anfangs war die Resonanz gering, inzwischen finden sich dazu regelmäßig Gruppen im Museum ein. Zu den treuen Gästen gehören die Knirpse vom Kindergarten Erlbach, der Kita Netzschkau, der Zentralschule Adorf, aus Markneukirchen, Bad Elster und Klingenthal. Ebenfalls regelmäßig da sind Mädchen und Jungen des Förderschulzentrums, und Ferienkinder aus dem oberfränkischen Hof kommen seit mehreren Jahren nach Eubabrunn.

Zu Themen wie "Rund um die Milch", "Projekt Rübe", "Vom Korn zum Brot" oder "Vogtländische Tracht" kommen zudem von Januar bis Dezember mehrere Termine, bei denen Besucher beim Brot backen zuschauen und auch mitmachen können. Die Museumspädagogik erschöpft dabei nicht darin, Kindern Zusammenhänge zu vermitteln - auch Ältere lernen, und wenn sie dazulernen. In Eubabrunn entschieden sich sogar eine Hochzeitsgesellschaft und eine Gruppe der Volkssolidarität aus Erlbach für das Thema Butter machen - eine Möglichkeit, praktische Fähigkeiten in Dingen des bäuerlichen Lebens zu testen. Dies und dazu zahlreiche Thementage fordern viel Einsatz - die Museumsmitarbeiter sind auf freiwillige Helfer und Fördervereinsmitglieder angewiesen. Mit Erfolg: 2016 war das besucherstärkste Jahr, seit der Förderverein 2002 Träger wurde.

Die Ferienangebote im Freilichtmuseum Eubabrunn gehen morgen und am Donnerstag weiter. Jeweils von 13.30 bis 15 Uhr geht es um Arbeiten mit Holz. Früher wurde nichts weggeworfen, nicht mal der alte Weihnachtsbaum - er taugte dazu, einen Quirl, einen Wanderstock oder Brennholz daraus zu machen. Teilnahmegebühr: 5 Euro. Um Voranmeldung (Ruf 037422 6536) wird gebeten.

www.freilichtmuseum-eubabrunn.de