Ein Trimm-Dich-Pfad in Luxus: Neuer Motorikpark in Bad Elster

Seit gestern gibt es im Staatsbad einen neuen Anlaufpunkt für Fitnessbegeisterte. Ein Generationenspielplatz, der in Art und Ausführung in der Region einmalig ist.

Von Tino Beyer

erschienen am 10.06.2017



Bad Elster. Gitterspinne, Wackellabyrinth, Affenschaukel: Manche Namen der Elemente klingen durchaus nach Spielplatz. Was in Bad Elster für rund 100.000 Euro auf einer Wiese unterhalb des Parkhauses entstanden ist, geht jedoch weit über einen Spielplatz hinaus. Der Fitness- und Motorikpark, der gestern Mittag eingeweiht wurde, spricht alle Generationen an. Die Jüngsten - 1,40 Meter sollten sie groß sein - kommen genauso auf ihre Kosten wie Erwachsene und ältere Menschen. 32 Einzelgeräte an sieben Stationen bieten vielfältige Möglichkeiten.

Das Konzept stammt von einem österreichischen Sportwissenschaftler und wurde nach sport- und trainingswissenschaftlichen Überlegungen entwickelt. Es ist der vierte Park dieser Art in Deutschland. Balancierstrecken, Wackel-Parcours, Kraftplatz, Reck und mehr ermöglichen spielerische Bewegungen und ernsthaftes Training gleichermaßen. Die Sächsischen Staatsbäder werden den Motorikpark für ihr Kursprogramm nutzen und das Thema Prävention weiter ausbauen, wie Geschäftsführer Gernot Ressler erklärte. Da der Park frei zugänglich und für jedermann nutzbar ist, werden auch viele Einheimische auf dem Gelände erwartet. Die Neugier war zuletzt riesig, wie Bürgermeister Olaf Schlott (Unabhängige Bürgerschaft) verriet. "Es gab viele Anfragen von Bürgern, was hier entsteht."

Eine der Ersten, die den Park gestern ausprobierte, war Sandra Urbank. Die 25-jährige Sportbegeisterte aus Bad Elster arbeitet bei den Staatsbädern im Büro. Ihr Fazit nach einem ersten Test: "Im Sommer kann man sich das stickige Fitnessstudio jetzt sparen. Das hier ist optimal." Vom glatten politischen Parkett auf den Wackel-Parcours wagte sich zur Eröffnung auch Landrat Rolf Keil (CDU) - und machte eine durchaus gute Figur. Keil hofft vor allem darauf, dass viele Kinder den Park nutzen. "Die Motorik lässt nach", sagte er. "Denn mit was spielen Kinder? Früher mit dem Ball, heute mit dem Daumen am Smartphone." Der Landrat lobte die Investition der Staatsbäder als "weiteren kleinen Baustein in der herrlichen Entwicklung von Bad Elster".

Der Fitness- und Motorikpark ist Teil des Großprojektes Nordpark. Binnen drei Jahren haben die Staatsbäder dabei ein 60 Jahre brach liegendes Areal zwischen dem neuen Hotel König Albert und dem Bereich Naturtheater runderneuert. Neue Wege wurden angelegt, die alten Tennisplätze entfernt, eine neue Bepflanzung soll im Herbst folgen. "Das war hier Dschungel", sagte Gernot Ressler - und freut sich über ein neues Erholungsareal, das die historischen Parkanlagen ergänzt. Die Fläche, die die Staatsbäder jetzt insgesamt bewirtschaften, vergrößert sich um ein Viertel. Rund 700.000 Euro wurden laut Geschäftsführer auf dem Areal investiert.