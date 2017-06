Ein Vogtländer ist Deutschlands bester Erdkunde-Schüler

Gesucht ist eine geologisch "alte" Insel, die im tropischen Klima des Südäquatorialstromes liegt und mit vier "a" geschrieben wird. Maximilian Muck aus Klingenthal wusste es.

Von Christian Brahmann

erschienen am 09.06.2017



Braunschweig. Die Aula des Wilhelm-Gymnasiums in Braunschweig ist voll besetzt. Vorhänge dunkeln den Raum ab, nur vorne auf der Bühne stehen die Teilnehmer des Bundesfinales im Diercke-Geografie-Wettbewerb im Rampenlicht. Vier Schüler haben es in die Endrunde geschafft - und vor der finalen Frage kann jeder von ihnen noch gewinnen.

Mit fünf Hinweisen wird nach einer Insel gesucht. Es ist die viertgrößte Insel der Welt, im Namen der Hauptstadt gibt es viermal den Buchstaben "a". Außerdem erfahren die Finalisten, dass die Insel eine unglaubliche Vielfalt von Landschaften bietet und im tropischen Klima des Südäquatorialstromes liegt.

Die richtige Antwort "Madagaskar" kommt dann vom 16-jährigen Maximilian Muck aus Klingenthal im Vogtland. Er darf sich damit Deutschlands bester Erdkunde-Schüler nennen. Auf Platz zwei landet Erik Weijs aus Mecklenburg-Vorpommern, den dritten Rang belegt Christopher Engelbrecht aus Baden-Württemberg.

"Das muss ich jetzt erstmal kapieren", sagt der Champion in der Euphorie des Sieges, als der Medienrummel beginnt. Kameras und Mikros sind plötzlich auf den Schüler gerichtet. Dass es am Ende für ganz vorne reicht, hat Maximilian nicht erwartet. "Ich hatte Glück, dass mir die Fragen sehr gelegen haben", lautet seine bescheidene Erklärung. Thematisch ging es vom Ägäischen Meer über Mexiko bis nach Ulm. Die Schüler aus den Klassen sieben bis zehn mussten Geografiefragen beantworten und Kartenaufgaben lösen. Um dabei erfolgreich zu sein, muss Erdkunde schon mehr als ein Schulfach sein, darin sind sich alle Finalisten einig. Von Hobby bis hin zu richtiger Leidenschaft gehen die Beschreibungen. "Wenn wir die Begeisterung in den Augen der Schüler sehen, fühlen wir uns bestätigt", sagt Karl Walter Hoffmann, der Vorsitzende des Verbandes Deutscher Schulgeographen, der den Wettbewerb mit dem Westermann-Verlag veranstaltet. Geografie beschäftige sich mit den aktuellen Herausforderungen der Zeit wie etwa dem Klimawandel und Ressourcenknappheit. "Und wenn US-Präsident Trump sagt, dass Belgien eine Stadt ist, wissen wir, wie wichtig geografisches Wissen ist", fügt er hinzu.

Die Gewinner dürfen sich neben Sachpreisen auch über eine Wildcard für den "Diercke iGeo-Team-ausscheid" zur Geografie-Weltmeisterschaft 2018 freuen. Dabei könnten sie Deutschland im kanadischen Quebec vertreten. "Darüber will ich jetzt aber nicht nachdenken. Ich muss erstmal fassen, was heute hier passiert ist", sagt Maximilian Muck.

Der 16-Jährige hat nicht nur geografische Talente: Vor wenigen Wochen fiel er als Autor eines Theaterstücks auf, das an seiner Schule aufgeführt wurde. Auch bei "Jugend musiziert" machte er als Klavierspieler mit. (dpa)