Ein bissiger Vogel und sein Macher

Hobby-Karikaturist Alain Bonnas ist der Mann, der den Sperk in der "Freien Presse" jede Woche zwitschern lässt. Wie es dazu kam und wie er Samstag für Samstag den richtigen Ton trifft, verrät er anlässlich der "Silberhochzeit".

Von Tino Beyer

erschienen am 15.10.2016



Oelsnitz. Am Anfang kannte ihn keiner. Als der Sperk die ersten Flugversuche unternahm, segelte Alain Bonnas inkognito in dessen Windschatten. "Niemand hat gewusst, wer den Sperk malt. Das war schön", erinnert sich der heute 64-Jährige. Bei Reaktionen spitzte er genau die Ohren - und freute sich diebisch. Irgendwann wurde der zeichnende Franzose auch selbst bekannt. "Vorsicht, der Sperk ist da!" So wurde Alain Bonnas auch schon mal in einer Oelsnitzer Gaststätte begrüßt - und der Taltitzer freute sich ebenfalls darüber. Nicht dass er einer ist, der gerne im Rampenlicht steht. Aber wenn einer wahrgenommen wird, der etwas zu sagen hat, dann spornt das den Künstler an in so einem Marathonlauf. 25 Jahre Sperk, das sind mindestens 50 Karikaturen im Jahr, 1250 Zeichnungen insgesamt. Zwölf große Ordner füllen die Sperken mittlerweile. Fein säuberlich stehen sie aufgereiht im Atelier unter Dach im Taltitzer Häuschen von Alain Bonnas.

Wer drin blättert, der unternimmt eine Zeitreise und bekommt eine Ahnung davon, was den Menschen im Vogtland in diesen bewegten Zeiten besonders auf den Nägeln brannte. Der Sperk hackte in den 1990ern auf der Regenwassergebühr herum, hinterfragte die Kreisreform im Vogtland und ob es so viele Supermärkte tatsächlich braucht in der Region. Bürgermeister kamen und gingen. "Die ersten Jahre waren ein Paradies für einen Karikaturisten", erinnert sich Alain Bonnas. Seine Vorgehensweise hat sich dabei in all den Jahren nicht verändert. "Zeitung lesen und etwas einfallen lassen", sagt er. Manchmal hat er schon Montag etwas im Kopf, manchmal schöpft er den zeitlichen Rahmen ganz aus und liefert die "Wundertüte Sperk" erst am Freitagnachmittag ab, wenn die Redaktion schon darauf wartet. Dass Alain Bonnas nichts einfällt, das gibt es nicht. Jede Woche liefert ihre Schlagzeilen, bei der so mancher Leser den Kopf schüttelt. Treffsicher nimmt der Sperk diese Bälle auf und kommentiert sie auf seine Weise. Er stellt einfache Fragen, zwitschert gar ein bisschen naiv daher und am liebsten diplomatisch um die Ecke. "Der Sperk würde nie einen Politiker direkt beschimpfen", sagt Alain Bonnas. Was aber nicht heißt, dass die Kombination von Wort und Bild ihre Wirkung verfehlt. "Man muss immer auch ein bisschen zwischen den Zeilen lesen", sagt der Karikaturist.

Besonders gern nimmt der Sperk den hiesigen Politikbetrieb auf die Schippe - und das längst nicht nur in der Sperk-Heimat Oelsnitz. Am liebsten flattert er durch kreisliche Gefilde. Alt-Landrat Tassilo Lenk vermisst er dabei schmerzlich. "Ich habe ihn gern gehabt", sagt Bonnas. "Er war gut für mich." Unzählige Male boten Lenk und seine Vorhaben Sperken-Stoff. Falls sein Nachfolger Rolf Keil zur Einweihung des neuen Landratsamtes eine Chronik mit allen Pleiten, Pech und Pannen des Behördenbaus plant, ihm sei ein Blick ins Archiv der Sperk-Beiträge empfohlen...

Dass Alain Bonnas kein gebürtiger Vogtländer ist, komme ihm dabei entgegen, sagt er. "Ich bin Franzose. Deshalb habe ich immer noch den Blick eines Außenstehenden auf die Vogtländer. Ich sehe sie aus einer anderen Perspektive."

Geboren wurde Alain Bonnas in Bourgoin-Jallieu nahe Lyon, wo er seit 1983 als Autodidakt künstlerisch arbeitete - als Hobby. Später verschlug es den Kunststofftechniker nach Rehau, der Partnerstadt von Bourgoin-Jallieu. In Oberfranken erlebte er die Wende und profilierte sich als Karikaturist in der Zeitung "Blickpunkt". 1991 zog er ins Vogtland, er lebt heute mit seiner Familie in Taltitz. Als er ins Vogtland kam, fragte Bonnas bei der "Freien Presse" nach einer wöchentlichen Karikatur an - der Sperk lebte wieder auf. Denn ganz neu war die Idee nicht. Bereits in frühen DDR-Zeiten gab es in der "Freien Presse" einen Sperk, der in so manch versteckten Winkel flog und Kritik übte.

25 Jahre flattert der kleine Sperling - und er wird weiter fliegen. Das sagt der Künstler anlässlich der "Silberhochzeit" zwischen ihm und seiner Figur zu. "Mir macht es nach wie vor großen Spaß." Der 64-Jährige greift heute nicht mehr zum Bleistift, sondern zeichnet elektronisch. Das macht für Alain Bonnas Manches einfacher. Wenn der Sperk nach Frankreich in den Urlaub fährt, arbeitet er von unterwegs aus.

Eines hat sich jedoch in all den Jahren nicht geändert: Mit der deutschen Sprache in Rechtschreibung und in Grammatik steht der Sperk ein bisschen auf Kriegsfuß. Drauf pfeifen kann er jedoch nicht.

Aber zum Glück hat er eine Frau an seiner Seite, die ihm flüstert, wie es richtig heißt.