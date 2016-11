Eine Frau mit Bühnen-Gen

Sixtina Geraldini aus Adorf verzaubert ihr Publikum seit zehn Jahren. Die Menschen zum Lachen zu bringen, liegt ihr im Blut.

Von Steffen Adler

erschienen am 12.11.2016



Adorf. Eine Frau hat Grund zum Feiern: Unter dem Künstlernamen Sixtina Geraldini stand sie im Herbst 2006 erstmals mit einer kleinen Zaubershow auf der Bühne. Nach nunmehr zehn Jahren ist daraus eine einstündige Zauber- und Bauchrednershow geworden. Sixtina Michael, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, blickt auf über 400 Veranstaltungen zurück.

Mit verblüffenden Tricks hat schon ihr Vater Gerhard Hagedorn sein Publikum immer wieder verzaubert. Der 2001 verstorbene Adorfer Zauberkünstler war Träger der goldenen Ehernnadel des Magischen Zirkels von Deutschland - eine Auszeichnung, die nur an sehr verdienstvolle Zauberer verliehen wird. Über 50 Jahre stand er auf der Bühne. "Ich habe, wie auch schon mein Vater, bereits als Kind mit dem Zaubern begonnen und ihm später auch öfters im Programm assistiert", erzählt die Zauberkünstlerin. "Es war deshalb immer ein Wunsch von mir, die Zauberkunst meines Vaters wieder aufleben zu lassen" , sagt sie.

Nachdem Sixtina Michael zunächst im privaten Kreis mit ihren Zauberkunststücken faszinierte, legte sie eine Prüfung im Magischen Zirkel Deutschland ab, in dem sie bereits seit 1991 Mitglied ist. Seitdem präsentiert sie eine abwechslungsreiche Mischung aus Zauberei und Humor, mit dem schon Gerhard Hagedorn als "Geraldini" gemeinsam mit seiner Ehefrau Inge dem Publikum viele spannende Stunden bereitet hat. So verzaubert auch Sixtina Geraldini ihre Zuschauer nicht nur mit ihren rätselhaften Kartentricks, der fabelhaften Illusion eines verschwundenen Elefanten oder dem großen Geheimnis der kleinsten Waschmaschine der Welt, sondern auch mit einer deutschlandweit einmalig dargebotenen chinesischen Faltkunst. Seit 2012 ergänzt außerdem die Kunst des Bauchredens ihr Programm. "Der Auslöser dafür war eine Fernsehshow von Bauchredner Sascha Grammel", erzählt Sixtina Geraldini. "Ich habe ihn dann live in Zwickau erlebt und Kontakt zu ihm aufgenommen. Später habe ich Tipps und Tricks von Sascha Grammel erhalten." In ihrer Show führt Sixtina Geraldini humorvolle Dialoge mit ihren beiden Bühnenpartnern, dem lustigen Affen Richy und dem kessen Mädchen Stine. Neben ihrem ,,Mosaik der Magie" erfreut sie mit einem "Besuch im Zauberladen" und gestaltet je nach Wunsch ihr magisches Programm speziell für Kinder, Erwachsene oder die ganze Familie. Neben den Vorstellungen in der Region tourt sie inzwischen durch ganz Sachsen, Thüringen, Sachsen Anhalt und Bayern.

Die gelernte Erzieherin übt ihre Zauberei nebenberuflich aus. Mit ihren Darbietungen bereitet sie stets Freude ganz in dem Sinne, wie sich auch ihr Vater "Geraldini" einst als Zauberkünstler immer wieder die Herzen des Publikums eroberte.