Eine Frau mit "Schwammeauge"

Sandra Heymann aus Morgenröthe-Rautenkranz hat die Prüfung als Pilz- beraterin abgelegt. Wie sie zur Pilz-Passion gekommen ist - und was ihre Favoriten sind.

Von Eckhard Sommer

erschienen am 15.10.2016



Muldenhammer. Geschafft: Es war ein hartes Stück Arbeit, kein Zuckerschlecken und trotzdem hat Sandra Heymann die letzte Hürde locker übersprungen. Nach der Theorie im Juni hat die 42-Jährige jetzt auch die praktische und didaktische Prüfung bestanden. Dabei wurde sie in Grünheide vom Verein Pilzberater Südwestsachsen in die Mangel genommen und auf Herz und Nieren geprüft. "Das ist auch richtig so, denn als Pilzberaterin trage ich doch eine große Verantwortung. Von meiner Bestimmung können doch im schlimmsten Fall Menschenleben abhängen. Bei der Prüfung musste ich unter anderem 50 Pilzarten ohne Hilfe eines Buches bestimmen."

Wenn Sandra Heymann nicht durch den Wald streift, was in den Schwammemonaten oft der Fall ist, dann arbeitet sie in der Deutschen Raumfahrtausstellung. Was bedeutet: Sie kennt sich also aus im Himmel und auf der Erde. "Ich bin schon als Kind gerne mit dem Korb im Wald unterwegs gewesen", sagt sie und denkt dabei an Karl Schneider, zu Lebzeiten als Pilzberater eine Institution im Waldgebiet und einer ihrer Lehrmeister. Ihm fiel etwas auf an Sandra Heymann: Mädel, du hast ein Schwammeauge, mach doch bei uns mit. "Ich musste nicht lange überlegen, habe mich 2012 der Vogtländischen Arbeitsgemeinschaft Mykologie angeschlossen. Seitdem bin ich bei Pilzwanderungen mitgegangen, habe Ausstellungen mit vorbereitet." Von den Mitgliedern wie dem "alten Pilzhasen" Lothar Roth lernte sie nicht nur viel im Laufe der Zeit, sondern wurde von ihnen auch ermutigt, die Prüfung als Pilzberaterin abzulegen, denn Nachwuchs wächst nicht so rasch heran wie Schwamme bei Wärme und nach Regen.

"Karl Schneider wäre stolz und glücklich, wenn er miterleben könnte, was aus mir geworden ist", sagt Sandra Heymann ohne Überheblichkeit. Stolz und glücklich, dass sie durch den Wald streift mit ihrem Schwammeblick, dabei selbst solche Winzlinge wie den Rosablättrigen Helmling entdeckt, ohne Nachdenken bestimmt. Dass ihr der lateinische Name Cystoderma carcharias für den Starkriechenden Körnchenschirmling so locker über die Lippen kommt, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt. "Ist es auch. Das bekommt man im Laufe der Zeit einfach mit und es gehört dazu. Dieser Pilz gehört übrigens zu meinen Favoriten. Er ist zwar ungenießbar, sieht aber schön aus und macht sich in Ausstellungen sehr gut." Natürlich freut sie sich, wenn nach dem Waldgang Steinpilze, Maronen, Violette Rötelritterlinge, Täublinge oder Pfifferlinge in ihrem Korb liegen für das Abendessen daheim. Neulich aber war sie ebenso glücklich über ihren Erstfund, "weil das immer etwas Besonderes ist". In diesem Fall: Psathyrella tenuicola, Wildschweinlosung-Faserling, der dort wächst, wie es dem Namen zu entnehmen ist.

Sandra Heymann ist gespannt, wie oft es in der restlichen Pilzsaison an ihrer Haustür klingelt und ein Sammler mit gefülltem Korb davor steht, um sich beraten zu lassen über den essbaren oder ungenießbaren, gar giftigen Fund. "Neulich hat mich jemand angerufen und wollte eine Auskunft haben. Ich musste ihn enttäuschen, denn Beratung am Telefon kommt nicht in Frage."

Kontakt Sandra Heymann ist in Morgen- röthe-Rautenkranz, Carlsfelder Straße 2, erreichbar oder unter 0174 7903983.