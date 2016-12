Eine Legende geht in Ruhestand

Nach mehr als fünf Jahrzehnten Dienst am Menschen hört Kardiologe Dr. Klaus Hofmann aus Bad Elster auf. Sein Nachfolger kommt aus der Familie.

Von Eckhard Sommer

erschienen am 17.12.2016



Bad Elster. Dr. Klaus Hofmann kommt ins Grübeln, kann sich nicht daran erinnern, wann er das letzte Mal ernsthaft krank gewesen ist oder ob überhaupt: "Ich spüre jetzt ab und zu meine Gelenke und habe etwas an den Augen - aber sonst ..." Dass er mit 77 Jahren so fit ist, führt er aufs Fechten zurück. Mit 14 Jahren fing er damit in Bad Elster an, in der Sektion, die sein Vater Alois in den 1950ern ins Leben gerufen hatte. "Ich war sogar ein richtig guter Turnierfechter, sogar mal Bezirksmeister. Fechten ist eine filigrane Sportart, schult das Reaktionsvermögen und die Konzentration. Davon zehre ich heute noch. Toi, toi toi."

Das wünscht sich nicht nur Dr. Hofmann persönlich, das werden ihm auch seine Patienten mit auf den Weg in den wohlverdienten Ruhestand geben. Zwei Tage vor Heiligabend legt er nach mehr als 50 Jahren das Stethoskop aus der Hand. Als Internist und Kardiologe schaute er in rund 30.000 Patienten - wie er seinem Datenbestand entnimmt - hinein und war mehr als "nur" ein Arzt, der eine Diagnose stellte.

1945 kam Klaus Hofmann aus Saaz im Sudetenland erst nach Olbernhau, dann nach Bad Elster. "Das war für mich als sechsjähriges Kind eine Katastrophe. Der Vater musste in den Krieg und wir haben durch Zufall erfahren, dass er schon Bad Elster war. Zuerst haben wir Unterkunft in Wendlers Gasthof gefunden." In Jena studierte Klaus Hofmann von 1958 bis 1964 Medizin, verteidigte im gleichen Jahr seine Dissertation. Danach arbeitete er in Eisenberg und dann bis 1970 in der Ambulanz Adorf, spezialisierte sich auf Innere Medizin und Kardiologie und stieg in die Forschung ein. Als Professor Herbert Jordan als Leiter des Instituts für Balneologie und Bäderkunde in Bad Elster in Ruhestand ging, wurde er dessen Nachfolger. An diese Zeit hat Hofmann nur gute Erinnerungen: "Unser Institut war international angesehen, ein Zugpferd auch für die osteuropäischen Länder. Wissenschaftliche und praktische Medizin waren in einem Haus. Aber nach der Wende passte das Institut nicht mehr in die Struktur des neuen Gesundheitswesens und konnte nicht gerettet werden."

Dr. Hofmann wurde Chefarzt in der Brunnenberg-Klinik und nach deren Verkauf eröffnete er 1991 eine eigene Praxis. "Nicht nur für Kurpatienten, auch für die Bevölkerung." Was er nicht sagt: Er war ein Arzt des Vertrauens und setzte sich für seine Patienten vom Kind bis zum 95-Jährigen ein, oftmals über das Maß des Notwendigen und Machbaren hinaus.

Als Dr. Hofmann mit 65 den Antrag stellte, ob es möglich sei, weiterhin zu praktizieren, wurde das positiv beschieden. Mit 68 wurde ihm gesagt, dass er selbst bestimmen kann, wann er in den Ruhestand treten möchte: "Es lief gut und mir hat es Spaß gemacht." Nun ist aber wirklich Schluss.

Was die Zukunft der Patienten betrifft, so muss sich Dr. Hofmann keine Sorgen machen. Die Praxis übernimmt sein Schwiegersohn Dr. Dieter Enders. "Ich bin froh und beruhigt, dass alles so reibungslos geklappt hat."