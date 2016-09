Eine Stadt im Melodien-Rausch

Gestern ging in Klingenthal die 16. Auflage des Mundharmonika-Festivals zu Ende. Ein Rückblick in Wort und Bild.

Von Eckhard Sommer und Thorald Meisel

erschienen am 19.09.2016



Klingenthal. Sechs Tage stand Klingenthal ganz im Zeichen von "Muha live". Gäste aus aller Welt sorgten für mitreißende Konzerte und eine urige Atmosphäre.

M wie Mundharmonika: Seit 1829 werden in Klingenthal diese Instrumente gebaut, das Festival mit seiner 16. Auflage nimmt sich dagegen wie ein Kleinkind aus. Aus dem Leben der Stadt ist es nicht mehr wegzudenken. Konzerte, Workshops und interessante Gespräche machen das Festival traditionell am dritten September-Wochenende zu einem Mekka für alle Fans.

U wie Unterkünfte: Ein schneearmer Winter und ein lascher Sommer haben nicht gerade für einen Besucherboom gesorgt. Unter diesem Aspekt ist das Festival neben den Wettkämpfen in der Sparkassen Vogtland-Arena ein wirtschaftlicher Faktor für die Klingenthaler Hotels, Pensionen und Gaststätten.

H wie Heimspiel: Das hatte Steve Müller zwar, was aber nicht der Grund dafür war, dass er als erster Klingenthaler die nunmehr 9. Auf- lage des Wettbewerbs "Seydel open" gewann. Die Juroren Viola Barends, Martin Fetzer, Norbert Lohmann und Cristian Inostroza sowie 56 Bewerter aus den Reihen des Publikums setzen den 21-Jährigen auf Platz eins - vor Christian Noll aus Moers und Christian Vogt aus Heilbronn. "Damit hätte ich nicht gerechnet", strahlte Steve Müller. Vor nunmehr 13 Jahren hatte er bei Jürgen Just und den Harmonikaspatzen das Einmaleins des Mundharmonikaspiels erlernt.

A wie Andrang: Ein wenig Geduld war am Samstag nötig, aber das Ausharren in den Wartegemeinschaften lohnte sich allemal: Mitarbeiter der Manufaktur C. A. Seydel Söhne führten am Samstag eine um die andere Gruppe durch die Produktionsbereiche und erklärten, wie Mundharmonikas entstehen. Nicht nur für Barbara Meckel aus Reichenbach war das ein Erlebnis: "Wir haben uns hier mit vier Cousinen aus Budapest und Thüringen getroffen. So etwas bekommt man doch nicht alle Tage zu sehen."

L wie Live-Nacht: Zehn Gaststätten zwischen Zwota und Mühlleithen, zehn Gruppen - bei diesem Höhepunkt des Festivals fiel am Samstag den über 1000 Besuchern die Wahl mehr als schwer. Entweder sie entschieden sich den Abend über für eine Lokalität - oder tourten mit den Bus-Shuttle. Stimmung war überall. Bei den "Lazyboots" aus Spanien im Zwotaer Gasthof zum Walfisch legten Besucher sogar eine flotte Tanzsohle aufs Parkett.

I wie International: Dieses Attribut hat das Festival seit der Premiere 2001, denn neben Gruppen aus Deutschland wurden wieder viele internationale Gäste vom Publikum gefeiert. Der Auftritt des Prager Quartetts "Charlie Slavik Revue" bei der Blues-Session am Freitag war ein Kracher, und die Gruppe Animato aus Polen begeisterte die Besucher am Samstag beim Galakonzert in der Aula Am Amtsberg mit Adaptionen von Chopin, Vivaldi und Mozart. Die weiteste Anreise hatten die Chilenen Cristian Inostroza (Mundharmonika) und José Miguel Carrasco (Gitarre). Sie sind die ersten Musiker überhaupt, die in ihrem Heimatland eine CD mit Mundharmonika-Musik herausgebracht haben, und dafür Lieder von Victor Jara, Initi Illimani und Isabel Para neu arrangierten. Cristian Inostroza ist nicht nur "Botschafter" von C. A. Seydel in Chile: Als er vor drei Jahren "Muha live" besuchte, war er so vom Wettbewerb "Seydel open" begeistert, dass daraus zu Hause in Valparaiso "Seydel open Chile" wurde. Für Inostroza und Carrasco hatte das Galakonzert am Samstag einen besonderen Hintergrund: Der 17. September wird in Chile als Unabhängigkeitstag begangen.

V wie Vielfalt: Blues, Rock, Folk, Boogie, Blue Grass, Rockabilly und sogar Klassik - kaum eine musikalische Stilrichtung bleibt außen. Das ist ein Trumpf, mit dem das Festival sowohl bei den Akteuren als auch den Besuchern punkten kann.

E wie Erwartungen: Obwohl der Schlussstrich unter dem 16. Festival noch nicht trocken ist, und auch versäumter Schlaf nachgeholt werden muss, wirft Organisationschef Karsten Meinel schon einen Blick auf 2017: "Wir werden zeitig mit den Vorbereitungen beginnen, und hoffen, dass wir wieder von der Stadt und Sponsoren unterstützt werden. Intern müssen wir die Verantwortung auf breitere Schultern legen".