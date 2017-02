Eltern wünschen sich einen Elektro-Rollstuhl für ihren Luis

Gefangen im eigenen Körper: Luis leidet seit seiner Geburt an einer unheilbaren Krankheit.

Von Eckhard Sommer

erschienen am 14.02.2017



Bad Elster. Der liebe Gott sucht sich solche Eltern aus, die stark genug sind, um besondere Kinder großzuziehen. Das sagen sich Karina und Jörg immer wieder, denn für sie besteht kein Zweifel daran, dass ihr Sohn Luis ein besonderes Kind ist.

Der Vierjährige leidet seit der Geburt an Arthogryposis multiplex congenita. Das ist eine Funktions- und Bewegungseinschränkung der Gelenke, verursacht durch die Verkürzung umliegender Muskeln, Sehnen, Bänder und Bindegewebe. "Durch die Untersuchungen in der Schwangerschaft war das nicht frühzeitig festzustellen, weil er eine Steißlage hatte", sagt seine Mutter. Wenn sich Luis bewegt, sofern das möglich ist, bereitet es ihm Schmerzen. Er sitzt im Rollstuhl, kann weder selbstständig essen noch schlucken, nur silbenweise sprechen, sich nur über Gesten und Mimik artikulieren, muss über eine Trachealkanüle beatmet werden. Was für andere Kinder seines Alters selbstverständlich, das ist für ihn unmöglich. Das Ausmaß der Einschränkung kann bis zur vollständigen Versteifung führen. "Grund dafür ist eine spontane Genmutation, die hervorgerufen wurde, weil sich im frühesten Embryostadium eine Zelle nicht geteilt hat", erklärt seine Mutter.

Vor einem Jahr erhielten sie und ihr Mann eine weitere erschütternde Diagnose: Spinale Muskelatrophie, ein Muskelschwund, der durch fortschreitendes Absterben von motorischen Nervenzellen des Rückenmarks verursacht wird. Bei Luis sind auch Zellen im Gehirn betroffen. Dadurch sind Kau-, Schluck- und Sprechfunktionen sehr stark eingeschränkt. Sie können trotz Physiotherapie und Logopädie nicht wiederhergestellt werden. Von einem Pflegedienst wird Luis intensiv betreut, seit Oktober 2015 auch von Helferinnen des Hospiz- und Beratungsdienstes der Volkssolidarität, wofür die große Familie sehr dankbar ist. Luis ist in seinem Körper gefangen und trotzdem ein Kämpfer. "Vor anderthalb Jahren hatte er eine schwere Lungenembolie und überstand sie", erzählt Jörg. Er und seine Frau wollen kein Mitleid, halten ihren Jungen nicht fern aus der Öffentlichkeit, sind sogar froh, wenn sie angesprochen werden, um erklären zu können, warum ihr Kind ein besonderes ist. Für sie ist Luis nicht arm, sondern reich, weil er von der Geburt an so angenommen wurde, wie er ist, und von ihnen so umsorgt wird und behütet aufwächst wie seine anderen sechs Geschwister.

Karina und Jörg haben einen Wunsch: ein Elektro-Rollstuhl für ihren Luis. Dieser Rollstuhl wäre eine enorme Verbesserung seiner Lebensqualität, könnte er sich doch zum ersten Mal allein und nach seinem eigenen Willen über einen Joystick fortbewegen. Ihr Antrag wird von der Krankenkasse geprüft.