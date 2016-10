Erinnerung an ein verschwundenes Dorf

Mit dem Bau der Talsperre Dröda wurde der Ort Ramoldsreuth ausradiert. Eine Frau hat ihren Heimatort jedoch nie vergessen. Sie erlebte jetzt einen ganz besonderen Moment.

Von Ronny Hager

erschienen am 18.10.2016



Ramoldsreuth. Aus den Augen, aus dem Sinn: Beim Ortsnamen Ramoldsreuth müssen viele Vogtländer mit dem Kopf schütteln. In der Familie von Christa Tröger ist das anders. Die 83-Jährige hat dafür gesorgt, dass ihr vor 50 Jahren beim Bau der Feilebachtalsperre abgebrochenes Heimatdorf nicht vergessen wird. Sie tat viel dafür, dass auch die nächsten Generationen an diesem Fleck hängen. Wie sehr, zeigt ein Gedanke, über den Christa Tröger "bis jetzt nicht ganz hinweg" ist: Ihr Enkel Michael Fanta kam auf die Idee, der Oma eine große Freude und ein Geburtstagsgeschenk zu machen: Eine Erinnerungstafel mit Fotos, Ortsgeschichte und Lageplan - die zugleich der Allgemeinheit zeigt, wo das Bauerndorf eigentlich lag.

Seit dem 3. Oktober steht die Tafel am ehemaligen Ortseingang - gleich neben der Hofer Landstraße gegenüber der Vorsperre, die den Namen Ramoldsreuth trägt. Die ganze Familie war dabei, und es ging durch den heute dichten Wald an die Stelle, wo Christa Tröger einst wohnte. Sie stammt aus dem Bauernhaus Dick, ihr Vater war 16 Jahre Bürgermeister. Die Linde an der Einfahrt zum Hof steht heute noch, sonst künden im Wald nur Mauerreste, dass hier in zuletzt 15 Häusern gut sieben Jahrhunderte Menschen lebten. "1967 mussten alle raus, die Eltern sind 1966 weg. Sie hatten die Wahl: Entweder ein eigenes Haus kaufen oder in den Neubau ziehen", erzählt Christa Tröger, die in Oelsnitz in dem Haus lebt, in das die Eltern damals gezogen sind. In der Natur gab es Ramoldsreuth nicht mehr, wurde die einstige Flur bald von Wald überwuchert. In den Köpfen der Familie lebt der Ort weiter. "Es ist etwas Heimat", sagt Christa Roths Tochter Monika Sittig, die ebenso wie ihre Schwester Sieglinde Fanta in Ramoldsreuth geboren ist. Bis heute fahren die Sittigs von Unterwürschnitz aus hierher, um den nach der politischen Wende zurückerhaltenen Wald zu bewirtschaften.

Christa Tröger ist zurückgekehrt, sobald das möglich war. Mit ihrem 2012 verstorbenen Mann Siegfried waren sie als Rentner anfangs fast jeden Tag hier draußen. Dass andere, die ihre Heimat aufgeben mussten, damit abschlossen, nicht mehr daran erinnert werden wollten - ihr ging es nach eigenen Worten nicht so. Das Eigentumswaldstück über dem Feiletal war jahrelang auch der Treffpunkt der Ramoldsreuther: "Es waren 40, 50 Leute in Spitzenzeiten, bis zu den Urenkeln, auch Flüchtlinge, die hier heimisch geworden waren", berichtet Christa Tröger. Viele leben inzwischen nicht mehr, der Kreis wurde kleiner. In der Landschaft war Ramoldsreuth unsichtbar - was aber nicht daran lag, dass es etwa im Stausee versunken ist. Das galt nur für die Riedelmühle. Nach Forschungen des Oelsnitzers Frank Gündel sollten anfangs nur dieses Gehöft und ein Haus an der F 173 weg - erst später wurde der gesamte Ort in die Trinkwasserschutzzone I eingegliedert, was das Schicksal des Bauerndorfes besiegelte.

Dort, wo Ramoldsreuth lag, hat Christa Tröger zunächst ein Holzschild aufgestellt, mühsam dafür die Buchstaben besorgt. "Es wurde gestohlen", erzählt sie. Als Ersatz kam ein kleines Metallschild an den Weg, der in die frühere Dorfflur führt. Hier war die Familie regelmäßig, die Enkel mit dabei. So kam es, dass nun eines Tages Christa Tröger die Augen verbunden wurden und sie im Schuppen die fertige Erinnerungstafel erblickte. "Es kennen nicht mehr viele den Namen Ramoldsreuth. Wir wollen, dass es nicht vergessen wird", erklärt Enkelin Diana Steiniger aus Oberwürschnitz, wie der Gedanke zur Tafel geboren wurde.