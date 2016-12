Erneut Autoreifen aus Garagenkomplex in Muldenhammer gestohlen

erschienen am 13.12.2016



Muldenhammer. Zum wiederholten Male sind Diebe in mehrere Garagen im Muldenhammer Ortsteil Tannenbergsthal eingebrochen. Laut Polizei wurden in der Nacht zu Dienstag aus sechs Garagen an der Robert-Blum-Straße vier Kompletträder mit Alufelgen gestohlen. Diese hatten einen Wert von 800 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf 600 Euro.

Bereits in der Nacht zu Sonntag hatten Unbekannte aus demselben Garagenkomplex Sommerräder im Gesamtwert von 2400 Euro gestohlen. Unter Telefon 03744 2550 sucht die Polizei Zeugen. (fp)