"Es ist heute ein anderer Stress als früher"

500 Pflegekräfte haben sich beim Schwesterntag gestern in Schöneck weitergebildet - Organisatorin Britta Scherzer im Interview

erschienen am 10.11.2016



Mit dem 23. Schwesterntag hat gestern eine der größten Weiterbildungsveranstaltungen in Westsachsen im Schönecker IFA-Hotel stattgefunden. Organisiert wird der Tag von der Schönecker Paracelsus-Klinik. Von Anfang an mit verantwortlich ist Chefarzt Dr. Thomas Lorenz und die stellvertretende Pflegedienstleiterin Britta Scherzer. Tino Beyer hat mit ihr gesprochen.

Freie Presse: Seit 23 Jahren gibt es den Schwesterntag. Können Sie sich noch an die Anfänge erinnern?

Britta Scherzer: Auf jeden Fall. Der Tag hat sich aus einer handchirurgischen Tagung entwickelt. Wir wollten eine überregionale Veranstaltung für Pflegekräfte etablieren. Und das ist uns gelungen. Teilnehmer kommen aus ganz Sachsen, aber auch darüber hinaus. Wir führen rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedener Einrichtungen zusammen: Von Altenheimen über Krankenhäuser bis Arztpraxen.

Es nehmen also auch Männer am Schwesterntag teil?

Ja, es sind auch Männer dabei. Die werden immer besonders begrüßt, damit sie sich nicht diskriminiert fühlen (lacht). Aber die Frauen sind natürlich in der Überzahl. Das Verhältnis ist ungefähr 80 zu 20. Eigentlich müsste man den Tag als Pflegetag oder Gesundheitstag bezeichnen. Allerdings hat sich der Begriff Schwesterntag durchgesetzt und etabliert. Deshalb wollen wir ihn auch nicht ändern.

Welche Themen standen dieses Mal im Mittelpunkt?

Die Themen waren breit gefächert, das Programm bunt, weil die Teilnehmer aus so unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen kommen. Bei zwölf Vorträgen und neun Workshops waren auch wie immer aktuelle Themen im Angebot.

Welche Themen sind das beispielsweise?

Multiresistente Erreger ist so ein Thema, Diabetes, Organspende. Auch die Workshops zur Reanimation waren wie immer sehr gut frequentiert. Das übernehmen stets Mitarbeiter der Schönecker Rettungswache. Die Jungs sind auch schon seit 23 Jahren mit dabei. Viele Referenten kommen aber auch von weiter weg.

Wie hat sich aus Ihrer Sicht in all den Jahren der Schwesterberuf verändert?

Weg vom dienenden Frauenberuf, hin zur wissenschaftlichen Profession. Es geht nicht mehr nur darum, für andere Menschen da zu sein, sie zu pflegen. Man muss medizinisch auf dem Stand der Dinge sein, den Arzt unterstützen und hat viel zu dokumentieren. Das ist anspruchsvoll. Wer denkt, mal eben schnell Krankenschwester oder -pfleger zu lernen, der wird das schnell merken.

Gibt es Nachwuchssorgen?

Noch nicht. Natürlich gehen auch bei uns die Bewerberzahlen zurück, aber es sind immer noch ausreichend. Ich kann es am Beispiel der Schönecker Klinik sagen: Bis zum Jahr 2000 hatten wir bis zu 200 Bewerbungen jedes Jahr. Jetzt sind es zwischen 30 und 50.

Wann immer es um das Thema Pflege geht, ist auch das Thema Stress nicht weit. Wie sehen Sie es?

Der Beruf ist stressig, ganz klar. Und es ist heute ein anderer Stress als früher, weil sich auch das Berufsbild verändert hat mit den vielen Tätigkeiten, die zum ursprünglichen Berufsbild nicht dazugehörten. Auch sind Patienten und Angehörige anspruchsvoller geworden. Allen gerecht zu werden, das ist natürlich stressig. Es kommt bei allem auch aufs Klima im Haus an. Da haben wir ein gutes Team-Klima. Dann meistert man auch den alltäglichen Wahnsinn.