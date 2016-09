Facettenreiches Kunsthandwerk augenfÃ¤llig zur Schau gestellt

Facettenreiches Kunsthandwerk augenfällig zur Schau gestellt

Zum vierten Mal fand in Oelsnitz eine Holzmesse statt. Über 20 Aussteller zeigten am Wochenende ihre Kreationen. Für einen Hobbydrechsler ist das Handwerk im Alltag besonders hilfreich.

Von Christian Schubert

erschienen am 19.09.2016



Oelsnitz. Die Vogtlandsporthalle stand am Samstag und Sonntag ganz im Zeichen des Holzes. Vielfältig und kreativ zeigten sich die Händler, Künsthandwerker und Zimmerer, die gekommen sind um ihre Kreationen zu präsentieren. Roberto Herold aus Markneukirchen zeigte sein Können an einer Drechsel- maschine. Da der 46-jährige als Krankenpfleger auf der Intensivstation in der Paracelsus-Klinik in Adorf sehr gefordert wird, ist das Drechseln für ihn ein Ausgleich zum Alltag und zum Berufsleben. "Beim Drehen und Formen des Holzes kann ich total entspannen, mal an nichts denken und gleichzeitig kreativ sein", erklärt Herold. Und warum gerade beim Drechseln? "Ich bin eigentlich gelernter Bogen- macher für Streichinstrumente. Der Bezug zum Holz war dementsprechend schon immer da."

Dekoratives wie Schalen, Vasen und Holzgefäße oder Schmuckanhänger entstehen in seiner Werkstatt. Vieles verschenkt er an Freunde und Verwandte. Geld verdienen will er damit nicht. Denn: "Als Drechsler ist es mehr ein Überleben als ein Leben, obwohl es ein sehr schönes Handwerk ist, das erhalten bleiben sollte. Es wäre schön wenn mehr junge Leute dafür Interesse zeigen würden".

Am Wochenende zeigte auch die Behinderten-Werkstatt des Marienstifts Oelsnitz ihre Holz- und Keramik-Kunstwerke - darunter viele Unikate, wie Werkstatt-Leiter Bernd Schieferdecker erklärt. "Die Behinderten arbeiten teilweise unter Vorgaben, wir geben ihnen aber auch die Zeit für eigene Ideen, die sie dann umsetzen. Da entstehen oft einmalige Dinge", so Schieferdecker.

Talent sei hier genauso gefragt, wie die Fähigkeit zur Umsetzung, egal ob man körperlich und geistig behindert oder psychischer erkrankt sei. Mehrmals im Jahr zeigt sich die Werkstatt auf verschiedenen Märkten im Vogtland. Die Kreationen reichen von Figuren über Anhänger bis zu Dekorativem für die Adventszeit.

Edelholzhändler Frank Schröter aus Juchhöh hatte die Holzmesse vor einigen Jahren selbst organisiert und später an den Oelsnitzer Gewerbeverein abgegeben, der jetzt der Veranstalter ist. Mit der Resonanz ist er zufrieden. "Am Samstag sind mehr als 400 Leute gekommen, das ist schon ein Erfolg", resümiert er. Doch er sieht auch einen kleinen Wermutstropfen. "Es ist schwierig, besonders kleine holzverarbeitende Betriebe aus der Region für diese Messe zu begeistern. Es sollte besonders für diese reizvoll sein, denn hier muss keiner Standgebühren bezahlen." 2017 soll die Holzmesse im Oktober stattfinden.