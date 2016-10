Fahndung: Polizei schnappt erneut Autodieb

erschienen am 14.10.2016



Kottenheide . Das obere Vogtland als Durchgangsstation für Autodiebe in Richtung Polen? Erneut wurde in der Region ein gestohlenes Fahrzeug samt Fahrer gestellt. Es handelt sich um einen Mercedes Viano, den ein 23-jähriger Pole steuerte. Das Fahrzeug fiel Beamten der Bundespolizei im Rahmen einer Fahndungskontrolle am Donnerstag in Kottenheide bei Schöneck auf. Der Mercedes war am Vortag in Hanau in Hessen gestohlen worden. Der Fahrer wurde mit Verdacht des Bandendiebstahles vorläufig festgenommenen und ins Gefängnis gebracht. Vor zwei Wochen gab es einen nahezu identischen Fall. Ein 22-jähriger Pole war mit einem ebenfalls in Hessen geklauten Fahrzeug - ein Audi A 4 - in Schöneck mit einer Reifenpanne liegen geblieben. Dabei flog der Diebstahl auf. (tb)