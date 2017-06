Fasziniert von der Wunderwelt der Bienen

Die Bienenzucht liegt im Trend. Auch eine Frau aus Bad Elster begeistert sich dafür. Mit Beginn ihres Ruhestandes fand sie die nötige Zeit für ihr neues Hobby.

Von Eckhard Sommer

erschienen am 13.06.2017



Bad Elster/Landwüst. Lange hatte es Irene Leidner im Kopf herumgespukt und in den Fingern gejuckt. Aber erst vor drei Jahren fing sie mit der Imkerei an, konnte es: "Ich bin in Rente gegangen und fand endlich die nötige Zeit und Ruhe dafür." Denn beides und viel Wissen braucht man für eine intensive Beschäftigung mit dem Universum, mit der Wunderwelt der Bienen. Grau ist bekanntlich alle Theorie - natürlich hat sich die 66-jährige Bad Elsteranerin belesen in vielen Büchern für Anfänger und Fortgeschrittene. "Gute Ratschläge hole ich mir auch vom Adorfer Imkerverein, dem ich angehöre. Zu den Spezialisten kann ich jederzeit mit Fragen kommen." Irene Leidner fing mit der Imkerei an und machte es zu ihrem Hobby, weil "ich mich sowieso für die Natur interessiere und Bienen wichtig sind für den Schutz der Natur und das Gleichgewicht, und natürlich esse ich auch gerne Honig". Wie groß die Ausbeute ihrer fünf Völker in diesem Jahr sein wird, kann sie noch nicht sagen. Zwar hatte Irene Leidner im Winter keine Verluste, aber: "Im Frühjahr sind die Bienen durch die Witterung nicht richtig in Schwung gekommen und ich musste viel nachfüttern. Egal, ob nun 30 Kilogramm oder 80 - ihr kommt es nicht auf Masse an. Wichtiger ist für sie und darüber geht ihr nichts: Honig aus den eigenen Beuten.

In den Medien wird gelegentlich vermeldet, dass Imkern erfreulicherweise beliebter wird, sich auch junge Leute und nicht nur im ländlichen Raum damit beschäftigen. Ob sie sich deshalb sofort einem Verein anschließen, das ist eine andere Sache, längerfristig nicht ausgeschlossen. Das kann Frank Heckers bestätigen. Der Imker aus Oelsnitz gibt in Zusammenarbeit mit dem Natur- und Umweltzentrum Oberlauterbach Lehrgänge: "Im vergangenen Jahr waren es zwei mit insgesamt 60 Teilnehmern. In diesem Jahr haben sich schon über 30 dafür angemeldet. Einen Tag beschäftigen wir uns mit der Theorie, zwei bis drei Stunden geht es um praktische Fragen. Zum Abschluss gibt es ein Zertifikat. Das ist insofern wichtig, weil man damit beim Landesverband Sächsischer Imker Fördermittel beantragen kann. 100 Euro pro Volk und insgesamt 500 Euro - die sind nicht zu verachten, weil gerade für Anfänger Imkern nicht billig ist."

Mehr als 700 Besucher kamen am Sonntag ins Freilichtmuseum Landwüst. Etliche, wie Irene Leidner, um sich mit Kollegen fachlich auszutauschen. Noch mehr, wie Carla Männel aus Auerbach, weil sie Naschkatzen sind. Sie freute sich über ein Gläschen mit ausgeschleuderten Waben, weil sie den Resthonig zutschen wollte. "Das kenne ich noch aus meiner Kindheit. Schmeckt total lecker und ist auch noch gesund." Die meisten Besucher jedoch kamen aus Neugier, um Hardy Neudel aus Raun und anderen Imkern über die Schulter zu schauen: beim Abdeckeln der Waben und Schleudern des flüssigen Goldes. Und natürlich, um sie mit Fragen zu löchern. Wie viele Bienen leben in einem Volk? Wie erkennt man die Königin? Wie viele Eier legt sie und wie lange dauert es, bis die jungen Bienen schlüpfen? - Knut Schiller aus Bad Brambach wusste auf jede Frage eine Antwort.