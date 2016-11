Fichte erstmals weihnachtlich

Im Lichterglanz präsentiert sich in der Adventszeitdie Fichte am Klingenthaler Rathaus. Die Stadtverwaltung reagierte damit auf eine Anregung, die beim Bürgerstammtisch im Februar vom Klingenthaler Friseurmeister Thomas Fickenscher eingebracht worden war. Dieser hatte für eine wesentlich attraktivere Gestaltung des Marktplatzes und der Innenstadt in der Weihnachtszeit geworben und dabei einen Vergleich gezogen zu Bad Elster, das mit seiner sehenswerten Illumination im vergangenen Jahr ein deutliches Plus an Besuchern verzeichnete. Neben Schöneck dürfte Klingenthal den größten natürlichen Weihnachtsbaum des Vogtlands haben. "Das ist auch ein Markenzeichen, mit dem man - neben der Eisenbahnbrücke als Lichter- bogen - für unsere Stadt werben kann", zeigte sich Bürgermeister Thomas Hennig (CDU) überzeugt. (tm)