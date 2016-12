Flussperlmuschel soll Erlebniszentrum bekommen

erschienen am 06.12.2016



Adorf (dpa/sn) - Die Stadt Adorf im Vogtland wünscht sich ein Erlebniszentrum für die vom Aussterben bedrohte Flussperlmuschel. Ein vierstöckiges Fachwerkhaus im Ortskern neben dem Perlmutter- und Heimatmuseum könnte entsprechend umgebaut werden, erklärte Bürgermeister Rico Schmidt (SPD) am Montagabend. Nach dem Konzept eines Planungsbüros sollen die beiden Gebäude mit einem Laufgang verbunden werden. Die Kosten für das Perlmutter-Zentrum werden auf 2,7 Millionen Euro geschätzt. Schmidt hofft, das Projekt in den nächsten fünf Jahren umzusetzen. Adorf war bis in die 1920er Jahre ein Zentrum der Perlmutt-Industrie.