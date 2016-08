Forscher ergrÃ¼nden Solequelle in Bad Elster: Taufe

Forscher ergründen Solequelle in Bad Elster: Taufe

erschienen am 26.08.2016



Bad Elster (dpa/sn) - Das unterirdische Salzwasser von Bad Elster (Vogtland) wird erstmals wissenschaftlich untersucht. Forscher und Ingenieure diskutieren heute über die Wirkungsweise des Wassers und das besondere Reservoir, das erst vor einigen Jahren entdeckt wurde. An dem Symposium nimmt auch Finanzminister Georg Unland (CDU) teil. Anschließend wird die Förderanlage im Solebrunnenhaus erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Dabei soll die Quelle feierlich geweiht werden. In Erinnerung an die Schutzpatronin der Bergleute soll sie den Namen «Zur Heiligen Barbara» tragen.

Ihre Zusammensetzung ist wegen des hohen Anteils an Glaubersalz «absolut außergewöhnlich», sagte der Leiter des Forschungsinstitutes für Balneologie und Kurortwissenschaft Bad Elster, Karl-Ludwig Resch. Ihm sei weltweit keine vergleichbare hochgesättigte Quelle bekannt. Das Solewasser wird aus 1200 Metern nach oben gepumpt und ausschließlich für Badezwecke genutzt. Andere Quellwasser in Bad Elster, beispielsweise aus der Moritz- und der Marienquelle, sind auch für Trinkkuren geeignet.

Bad Elster und Bad Muskau (Landkreis Görlitz) sind die einzigen Orte mit einem Sole-Vorkommen in Sachsen. Die Quelle im Vogtland speist seit 2015 auch eine Therme, in die der Freistaat 19 Millionen Euro investiert hat.

Homepage Soletherme