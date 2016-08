FÃ¼nf Verletzte bei Auffahrunfall auf B92

Fünf Verletzte bei Auffahrunfall auf B92

erschienen am 30.08.2016



Adorf. Fünf Personen sind auf der B92, in Höhe des Abzweigs Bad Elster bei einem Unfall verletzt worden. Am Montagmittag fuhr ein 22-Jähriger mit einem Audi auf einen vor ihm fahrenden Fiat. Beide Fahrer sowie die drei Mitfahrer des Audi mussten leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die Straße war nach Angaben der Polizei für 20 Minuten voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf 38.500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen zum Unfallhergang: Polizeirevier Plauen, Telefon 03741/ 140. (fp)