Für Schönecker Stadtkern gibt es große neue Pläne

Die Stadt hat das Konzept für das Fördergebiet "Erweiterter Stadtkern" bis 2020 fortgeschrieben - mit weiteren Abriss- und Sanierungsvorhaben.

Von Thorald Meisel

erschienen am 28.10.2016



Schöneck. Der Schriftzug "Apotheke" ist am Haus Untermarkt 3 noch gut lesbar, das Gebäude selbst steht leer. Die Stadt Schöneck hat es im Zuge der Fortschreibung des Konzepts für das Fördergebiet "Erweiterter Stadtkern" auf die Liste der Gebäude gesetzt, die saniert werden sollen. Der Stadtrat beschloss in dieser Woche einstimmig die Fortschreibung des Konzepts bis 2020. Auf dieser Grundlage kann Schöneck für seine Vorhaben Fördermittel aus dem Programm "Stadtumbau Ost" beantragen.

Abbruchreif ist dagegen das Gebäude Wiesenstraße 14, auch wenn es ein Stück Schönecker Industrie- geschichte ist, wie der Schriftzug "Weberei & Gardinenfabrik" noch verkündet. Für den Erwerb und anschließenden Abriss hat Schöneck Fördermittel beantragt.

Bereits 2012 beschloss die Stadt ein Konzept für die Neugestaltung des Stadtkerns. "Die Bausubstanz des Kernbereichs ist aus städtebaulichen Gesichtspunkten erhaltenswert, um die Innenstadt weiter zu stärken", machte Bürgermeisterin Isa Suplie (CDU) deutlich.

Ein Teil der damals beschlossenen Maßnahmen ist bereits umgesetzt, wie der Rückbau das Hauses Kirchstraße 8 und die inzwischen auf dem Gelände erfolgte Erweiterung des Burgenspielplatzes. Bereits 2011 war mit der Neugestaltung des Bereichs Unterstädtischer Park/Kirchenpark begonnen worden.

Weitere Vorhaben für die nächsten Jahre neben der Apotheken-Sanierung und dem Abriss der Weberei sind die Unterstützung der Kirchgemeinde bei der Sanierung des Glockenstuhls und die Gestaltung einer Mehrzweckfläche.

Schöneck hat in den vergangenen beiden Jahren elf Grundstücke zum Bau von Eigenheimen verkauft, davon allein neun im neu geschaffenen Baugebiet.

Im Gegenzug belastet aber der Leerstand bei kommunalen Wohnungen, die über die städtische Tochterfirma Dienstleistungs- und Tourismus GmbH verwaltet werden, die Finanzen der Stadt. Die Zahl leer stehender Wohnungen konnte zwar durch Nachnutzung und Rückbau von fünf Gebäuden gesenkt werden, im Neubaugebiet Am Sohr ist sie aber gestiegen, und liegt aktuell bei knapp 26 Prozent. "Für das Wohngebiet Am Sohr brauchen wir ein neues Konzept", machte deshalb die Bürgermeisterin deutlich.

Aktuell zählt Schöneck rund 3220 Einwohner, davon leben derzeit rund zwei Drittel im Stadtgebiet, etwa 1000 in den sieben Ortsteilen. Bis 2025 ist ein Rückgang der Einwohnerzahl um etwa 15 Prozent prognostiziert.